İyi ki doğdun Metin Göktepe!

'Mutlaka ben izlemeliyim' diyerek gittiği haberde öldürülen muhabirimiz Metin Göktepe'nin bugün doğum günü.

22 yıl önce “Mutlaka ben izlemeliyim” diyerek gittiği haberde polislerce gözaltına alınan ve işkenceyle katledilen muhabirimiz Metin Göktepe’nin doğum günü, Annesi Fadime Göktepe, ailesi, meslektaşları ve Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile gazetemizin çalışanları tarafından kutlandı.

10 Nisan 1968’de doğan Metin için doğum günü pastası kesildi.

Metin Göktepe doğum günü dolayısıyla gazeteciler ve ailesi bir araya geldi.

METİN GÖKTEPE'NİN YAŞAMI

Metin Göktepe, 10 Nisan 1968’de, Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde dünyaya geldi. Yaşamının ilk 11 yılını burada geçiren Metin, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, 8 çocuklu emekçi bir ailenin 7. çocuğuydu.

Fadime Göktepe - Ahmet Şık

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’ne girdi. Metin üniversitede öğrenci gençlik mücadelesinin aktif bir üyesi oldu. Öğrenci ve işçi hareketinin oldukça coşkulu olduğu bu dönemlerde, birçok kez gözaltına alındı.

1992 yılının Mart ayında işçi ve emekçi hareketinin gelişimine objektif tutacak bir derginin, Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinin çıkacağını öğrenince orada çalışmaya başladı. Yayın hayatı boyunca Haberde ve Yorumda Gerçek Dergisi’nde muhabiri olarak çalışan Metin, 7 Haziran 1995’te kurulan Evrensel gazetesinde yer aldı. Metin, İstanbul, Eyüp'te 8 Ocak 1996 günü takip ettiği haber sırasında polislerce gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü kapalı spor salonu yakınında ölü bulundu.

Öldürülmesinden sorumlu polisler kamuoyunda "Rahşan affı" diye bilinen afla şartlı tahliyeden yararlanarak toplam 1 yıl 8 ay yatmışlardır. Metin Göktepe gözaltında öldürülmüş gazeteciler içinde katilleri yargılanmış ilk gazetecidir. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 17:14

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