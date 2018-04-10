İran: İsrail'in saldırısı yanıtsız kalmayacak

İran, İsrail’in Suriye’deki T-4 hava üssüne yaptığı ve en az 7 İranlının ölmesine neden olduğu saldırının ‘yanıtsız kalmayacağını’ açıkladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yardımcısı Ali Ekber Velayeti, Suriye’nin başkenti Şam’a yaptığı ziyaret sırasında konuştu. İsrail’in Suriye’deki T-4 hava üssüne yaptığı ve en az 7 İranlının ölmesine neden olduğu saldırının ‘yanıtsız kalmayacağını’ söyledi.

Rusya, İran ve Suriye hava üssüne yönelik saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı İsrail’e ait 2 F-15 savaş uçağının Lübnan hava sahasının içinden, üsse 8 füze attığını ve bunlardan beşinin imha edildiğini, 3’ünün ise hava üssüne isabet ettiğini belirtmişti.

Saldırıda aralarında İranlıların da olduğu en az 14 kişinin öldüğü açıklanmıştı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim ise hava üssünde 7 İranlının hayatını kaybettiğini duyurdu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 17:03

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