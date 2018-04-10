Bakan Soylu, Sabah’ı okumadı

Polis Radyosu'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, program kapsamında günün gazetelerini okudu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis radyosunun konuğu oldu. Soylu, canlı yayımlanan programda hem polis memuru spikerin sorularını yanıtladı hem günün gazetelerini okudu.

Program, İçişleri Bakanlığının facebook hesabından da canlı olarak yayımlandı. Ancak Facebook’taki yayın ‘kesintisiz’ olarak ekrana gelince ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

Yayın başında verilen müzik arasında, reji odasına giren bir kişinin sunucuya ‘Hangi gazeteleri okuyacağını’ tekrar sorduğu görüldü. Bakanın danışmanı olduğu sanılan kişi ile oturduğu yerden kalkıp kadrajdan çıkan sunucunun okunacak gazeteler konusunda kısa bir fikir-alışverişinde bulundukları gözlendi. Sunucunun yerine döndükten sonra da önündeki gazetelerin sırasını değiştirdiği görüldü.

TÜRKİYE VE HÜRRİYET OKUNDU, SABAH OKUNMADI

Yayın dönüşü de Bakan Soylu tarafından günün gazeteleri okundu. Ancak yayında sadece Türkiye ile dün Demirören Grubuna satışı yapılan Hürriyet ve Fanatik gazetelerinin okunduğu görüldü. AKP’ye en yakın gazete olarak bilinen Sabah gazetesinin, okunacak gazeteler listesinden çıkarıldığı gözlendi.

SOYLU ALBAYRAK GERİLİMİ

Soylu’nun Sabah gazetesini okumaması, akıllara Berat Albayrak ile Soylu arasındaki gerilimi getirdi. Sabah Gazetesinin başında Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak bulunuyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 16:50

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