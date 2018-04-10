HDP Avcılar İlçe Örgütü baskınında 4 tutuklama

Avcılar’da HDP binasına yapılan baskında gözaltına 23 kişiden 4’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP Avcılar İlçe Eş Başkanı Mahmut Çakan da var.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Avcılar İlçe Örgütü’ne 4 Nisan’da yapılan baskında aralarında ilçe eş başkanları Şebnem Değerli ve Mahmut Çakan ile çocukların da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlan 23 kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

HDP Avcılar ilçe örgütüne polis baskını: Çok sayıda gözaltı



Savcılık ifadeleri alınan 23 kişi “örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle tutuklanma talebiyle İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, HDP İlçe Eşsaşkanı Mahmut Çakan, HDP üyeleri Yalçın Demir, Abdullah Tima ve Mevlüt Yalpazoğlu’nu aynı gerekçeyle tutukladı. 7 kişi adli kontrol şartıyla, 12 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 16:30

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