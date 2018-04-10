IŞİD sanığından zinalı savunma!

IŞİD'in, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği Diyarbakır seçim mitingine yönelik düzenlediği bombalı saldırının davası sürüyor.

HDP’nin Diyarbakır mitingine düzenlenen bombalı saldırının davasında, tutuklu sanık İsmail Korkmaz delil yetersizliğini “Ben burada Diyanet Vakfının kitabını okudum. Kitapta bir kadına zina suçlaması yapılabilmesi için 4 kişinin görmesi gerekir diyor. Bunun dışındaki delilleri kabul etmiyor” sözleriyle savundu.

IŞİD'in, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği Diyarbakır seçim mitingine yönelik düzenlediği bombalı saldırının davası sürüyor. Ankara Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmaya mağdur ve sanık avukatlarının yanı sıra HDP Milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Lezgin Botan katıldı. Tutuklu sanık bombacısı Orhan Gönder duruşma salonuna getirilirken, tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz ve tutuksuz sanık Burhan Gök SEGBİS’le mahkemeye katıldı. Bu duruşmada mahkeme başkanının değiştiği görüldü.

Duruşma sanıkların ifadesiyle başladı. Sanık İsmail Korkmaz, mahkeme başkanına bundan sonraki duruşmalara SEGBİS ile değil salonda katılmak istediğini söyledi. Daha önce mahkemeye anlatmadığı şeyler olduğunu belirten Korkmaz, “Biz hukuktan anlamıyoruz ama İslam hukukunda örnek verebilirim. Ben burada Diyanet Vakfının kitabını okudum. Kitapta bir kadına zina suçlaması yapılabilmesi için 4 kişinin görmesi gerekir diyor. Bunun dışındaki delilleri kabul etmiyor. Mesela başkanım siz odanıza gittiniz, kadın çalışanınızı gördünüz” ifadelerini kullanırken mahkeme başkanı, “Biz burada İslam hukukuna göre yargılama yapmıyoruz” diye araya girdi. Korkmaz, kendilerinin tutuklu bulunmasına yönelik bir delil olmadığını ve saldırıyı FETÖ’nün gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Sanık Mustafa Kılınç, bombacı Orhan Gönder’i ilk defa Ankara Adliyesi’nde gördüğünü savunarak, “Benim bu şahısla bir bağlantım çıkarsa Allah şahidim olsun en ağır cezayı alayım” dedi. Tutuksuz sanık Burhan Gök, bir önceki duruşmada Ömer Havari isimli şahısla görüştüğü yönündeki delillere ilişkin “Ömer Havari’nin kullandığı hattı eşim bilmeyerek kullanmıştır” sözleriyle yanıt verdi.

İSMAİL KORMAZ’IN İZİ 10 EKİM’DE DE ÇIKTI

Müşteki avukat Özgür Erol, sanık İsmail Korkmaz hakkında 10 Ekim katliamı davasına Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden gelen 2016/128 esas sayılı dosyada deliler olduğunu belirterek, Sanık Korkmaz’a sorulmasını istedi. “Daha önce IŞİD üyeliğinden sabıkan ve soruşturman var mı?”, “Türkmen Ahmet, Yunus Durmaz’ı tanıyor musun? Kendini Muhammed olarak tanıtıyor musun?” şeklindeki sorulan sorulara Korkmaz, “Tanımıyorum, Muhammed olarak tanıtmıyorum” şeklinde yanıt verdi. Korkmaz, Antep’ten gelen dosyadaki telefon dinleme kayıtlarında yer alan ve sınırdan geçirdiği insanlara “kuzu” diye hitap ettiği yönündeki delillere rağmen kimseye “kuzu” demediğini savundu.

Mağdur avukatlarından Şevin Kaya, Ersen Çelik, Betül Sancar gibi IŞİD üyelerinin sanık Korkmaz hakkında ifadeleri olduğunu ve Korkmaz’ı teşhis ettiğini ekledi. Avukat Kaya, sanık Korkmaz’ın Suriye’ye geçirdiği şahıslar hakkında “kuzu” diye şifresini kullandığı konuşmasını mahkeme salonunda okudu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Gaziantep 2’inci Ağız Ceza Mahkemesi’nde sanık İsmail Korkmaz’la ilgili delillerin yer aldığı dosyanın istenmesine, sanık Burhan Gök’ün adli kontrol kaldırılması talebinin reddine, 12. duruşmanın 31 Mayıs’ta görülmesine karar verdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 16:16

www.evrensel.net