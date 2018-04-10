SES: Taksim İlkyardım'da uyarılar dinlenmedi, yangın ihmalden çıktı

SES İstanbul Şubeleri, GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili açıklama yaptı, 'Uyarılarımız dikkate alınmadı' dedi.

SES İstanbul Şubeleri, 5 Nisan Perşembe günü GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanan yangına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Taksim'de bulunan SES Şişli Şubesinde yapılan açıklamada konuşan SES Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır, hastanede yaşanan genel sorunlara ilişkin Kamu Hastaneleri Birliğine bildirimde bulunmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını ve yangının da bu ihmaller sonucu yaşandığını belirtti.

Yangının çıkış nedeni kesin olmamakla birlikte cam tıbbi atıkların bulunduğu kumbara konteynırından başladığını belirtten Çakır, şunları söyledi: Bu konteynırların acil yangın çıkış merdiveninin hemen önünde olduğu ilk incelemelerden elde edilen sonuçlardır. Bu başlı başına çok ciddi bir ihmal ve hatalar zincirinin en büyük göstergesidir. Yangının ilk çıktığı anda yangın alarmlarının ve tavan fıskiyelerinin hiçbirinin çalışmadığı, yangın söndürme cihazlarının kullanılamadığı ve yangın merdivenlerinin bir kısmının kilitli olduğu, diğer yangın merdivenlerinin çıkışında ise alevler olduğu dolayısıyla 1. kata kadar bu merdivenlerin kullanılıp oradan ana giriş kapısından ancak çıkabildikleri, olayı bizzat yaşayanlar tarafından aktarılan bilgiler arasındadır.

Yangın sırasında, hastanenin tahliye edilmesi ve hastaların nakli sürecinde sağlık çalışanlarının kendi olanaklarıyla hastalarını kurtarma azmi, gösterdiği yoğun çaba ve çalışmanın sonucu hiçbir can kaybı yaşanmamış olması oldukça sevindiricidir. Öyle ki nöbetçi hemşireler, henüz hayata yeni gözlerini açmış bebekleri battaniyelere sararak alevler arasından sağlıklı çıkarabilmeyi başarmışlardır.

Başta 32 yoğun bakım hastası olmak üzere aralarında durumu ağır olan, ameliyattan yeni çıkmış, oksijen gibi yaşamsal desteğe her an ihtiyaç duyan yaklaşık 250 hastanın nakli, 112 ambulansları ile çevre hastanelere sağlanmıştır.

'2011 YILINDA BENZER BİR YANGIN YAŞANDI'

2011 yılında, hastane henüz yapım aşamasında iken yine bir yangın felaketi yaşandığını hatırlatan Çakır, "Her iki olayda da yangının yayılmasının benzer özellikler barındırması bize, binanın izolasyon ve dış cephe tasarımında kullanılan kaplamanın hızlı tutuşma ve yanma özelliği olan malzemelerden inşa edildiğini göstermektedir. Böyle büyük bir yangının 2 defa yaşanmış olması da bütün bu ihmal ve hatalar zincirinin acı bir göstergesi olmuştur" diye konuştu.

'HATASI VE İHMALİ OLANLAR KİM?'

8 Mart 2017 tarihinde, GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesindeki yaşanılan genel sorunlar ile ilgili Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği ile görüşme yapıldığını, bu görüşmede hastane binasında teknik aksaklıkların bulunduğu, asansörlerin sürekli bozuk olduğu, çalışan ve hastaların mağduriyet yaşadığı, konu ile ilgili onlarca tutanak bulunduğu yazılı ve sözlü olarak kendilerine bildirilmesine rağmen yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını ve gerekli olan hiçbir düzenlemenin yapılmadığını söyleyen Çakır, şöyle devam etti: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında 'çok tehlikeli' sınıfında yer alan hastanelerde, mevzuat gereği ayda yapılması gereken durum değerlendirilmesi, gerekli eğitim ve denetimler, hayati önem arz eden risk analizleri, uygulama ve tatbikat faaliyetleri yine her zaman olduğu gibi kağıt üzerinde yapılmış, bu felaketin yaşanmaması için önleyici tedbirler alınmamıştır. Bu aşamada üzerinde durulması gereken en önemli konu, hastanenin yapım aşamasından teslimi ve sonrasında, özellikle teknik-tasarım ve yerleştirme süreçlerinde kim veya kimlerin hatası, kusuru ve ihmali bulunduğu, eğer var ise bunların ne olduğu tüm ayrıntılarıyla araştırılıp şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

'PERSONELİN YANGININ HEMEN ERTESİNDE ÇALIŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ'

"Böylesi büyük bir felaketi yaşamış ve insan üstü bir çabayla can kaybı olmamasını sağlamış olan sağlık çalışanlarının, yangının hemen ertesi günü hiçbir gerekçe gösterilmeden ve kişilerin fikri alınmadan başka bir hastanenin acil servisinde görevlendirilmeleri, hastane yöneticilerinin çalışanlara karşı duyarsız ve ilgisiz tutumları kabul edilemez" diyen Çakır şöyle devam etti: Bizler SES İstanbul Şubeleri olarak uzmanlarca hastane binasında gerekli incelemelerin yapılıp bir an önce bakım-onarım sürecinin tamamlanmasını, bu zaman aralığında çalışanların da mağdur edilmemesi için gönüllülük esası ile çevre hastanelerde görevlendirilmesini talep ediyor ve bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Son olarak, yaşanılan bu yangın felaketinin can kaybı olmadan atlatılmasında üstün çabaları ile katkı koyan hastane çalışanlarına,112 acil servisine, UMKE ve itfaiye ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyor, hasta ve hasta yakınlarına ve hastane personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 15:39

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