Çocuk istismarıyla mücadeleye OHAL engeli!

İzmit Kaymakamlığı, ‘Çocuk İstismarını aklatmayacağız’ başlığıyla imza kampanyası yürüten yurttaşlara izin vermedi.

Çocuk istismarına karşı cezai tedbirleri arttırmaya yönelik tasarı mecliste görüşülürken, İzmit Kaymakamlığı, ‘Çocuk İstismarını aklatmayacağız’ başlığıyla imza kampanyası yürütenlere izin vermedi. Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneğinin çocuk istismarına karşı imza standı açma talebi ‘OHAL ve güvenlik’ gerekçesiyle reddedildi.

Bir süredir TBMM Çocuk Hakları Komisyonuna ulaştırmak için imza kampanyası sürdüren Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, başta derneğin bulunduğu Derince olmak üzere, Kocaeli’nin Körfez, İzmit, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde imza kampanyasını sürdürüyor. Derince’de bildirimde bulunarak imza standı açabilen derneğe İzmit’te yasak geldi.

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İzmit Kaymakamlığına stant açma bildiriminde bulunmak için giden dernek üyeleri, yetkilinin ‘İzin veremiyoruz’ cevabıyla karşılaştı. Derince ilçe sınırları içerisinde stant açabildiklerini aktaran dernek üyeleri, yetkiliden, “Sayın valimizin ve kaymakam beyin emriyle, Yürüyüş Yolu üzerinde hiç bir standa izin verilmiyor. OHAL’den kaynaklı izin vermiyoruz. Broşür dağıtabilirsiniz ama bir yerde sabit duramazsınız” cevabını aldı.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN...’

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Yöneticisi Gözde Meydan, böylesi bir konuda İzmit Kaymakamlığının keyfi tutumuyla karşılaştıklarını belirtti. Çocuk istismarının önlenmesi için çalışma yürüttüklerinin altını çizen Meydan, “Böyle bir konuda İzmit Kaymakamlığı bize ‘İzmit’in öncelikli güvenliğinin sağlanması gerektiğini’ belirterek stant açamayacağımızı ifade etti. Derince ilçesi, İzmit’e göre daha az güvenlikliymiş dediklerine göre. İzmit’te kimi kurumların stant açıp lokma dağıttığı, çalışmalarını yaptığını biliyoruz. Ama Kaymakamlık, böylesine önemli bir konuda bize stant izni vermedi. Çocuklarımızın geleceği için uğraşıyoruz, Kaymakamlık buna neden izin vermedi anlayabilmiş değiliz” diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Fotoğraf: Kocaeli Ekmek ve Gül Derneği

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 14:49

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