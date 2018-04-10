Emek Partisi, yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi

Emek Partisi Ankara İl Örgütü sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek önceki gün gözaltına alınan yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Emek Partisi Ankara İl Örgütü, İl Yöneticisi Rüstem Kahraman ve Yenimahalle İlçe Yöneticisi Özlem Boyraz Özel'in de arasında olduğu 11 kişinin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. EMEP Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, “Gözaltına alınan parti yöneticilerimizin ev ve işyeri adresleri bilinirken sabahın erken saatinde böyle bir uygulamanın yapılması antidemokratik ve kabul edilemezdir. Ayrıca temel hukuk kurallarına ve insan haklarına aykırıdır. İl ve ilçe yöneticimiz sosyal medya üzerinden düşüncelerini açıklamışlardır. Düşünceyi ifade etmek, ifade özgürlüğü kapsamı içerisinde olup Anayasal güvence altındadır” dedi.

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1 MAYIS ÖNCESİ OPERASYON

Bu operasyon ve gözaltı işlemlerinin 1 Mayıs öncesi yapıldığına dikkat çeken Aslan, parti olarak günlerdir işçi ve emekçilerin içerisinde 1 Mayıs çalışmasını yürüttüklerini ve çocuk istismarına karşı imza kampanya yürüttüklerini dile getirdi. İktidarın bunlardan rahatsız olarak gözaltılarla gözdağı vermek istediğini ifade eden Aslan, “Ancak, partimiz bu türden baskıcı ve zora dayanan saldırılar karşısında geri adım atmayacak, siyasi çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

AKP iktidarının ülkeyi tam bir muz cumhuriyetine dönüştürdüğünü belirten Aslan, milletvekilleri, belediye başkanlarının tutuklandığını, barış isteyen akademisyenlerin üniversitelerden ihraç edildiğini söyledi. Grevlerin yasaklandığını her türlü demokratik hak arayışının bastırıldığını, Afrin operasyonu sonrasında sosyal medya üzerinden düşüncesini ifade eden yurttaşlara ve kurumlara yapılan operasyonlar binlerce kişinin tutuklandığını kaydeden Aslan, “Sosyal medya üzerinde denetim ağırlaştırılmıştır. Yurttaşların haberleşme ve iletişim özgürlüğü ihlal edilmektedir. Liseli gençler dahi, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek operasyonla gözaltına alınıp, eğitim hakkı engellenmekte, korku ve gözdağı verilmektedir” dedi.

Arslan, “Ekonomide ve dış politikada sıkışan siyasi iktidar, giderek yoksullaşan işçi ve emekçi halkın hoşnutsuzluğunu bastırmak ve 2019 seçimlerini garanti altına almak için OHAL’i bir silah gibi halka karşı kullanmaktadır. Derneklerin, demokratik kitle örgütlerinin kapısı mühürlenmektedir. Kendi iktidar ortaklarının giriştiği darbeciler bahane edilerek 21 ay önce ilan edilen OHAL’in, işçi ve emekçilerin demokratik hak ve özgürlük mücadelesinin engellenmesinin aracı ve bir tür yönetme biçimi olarak kullanılmasını reddediyoruz. Halka karşı operasyon ve gözaltılara, baskılara son verilmeli, OHAL kaldırılmalıdır” diye konuştu.

EMEP İLE DAYANIŞMA

EMEP Genel Merkezi'nde yapılan açıklamaya, siyasi parti ve sendikalar da destek verdi. BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, emek ve demokrasi mücadelesi yürüten örgütler olarak tüm saldırılara karşı hep birlikte 1 Mayıs'a gideceklerini söyledi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Bu operasyonlar hepimize yönelebilir. Çünkü emeği ve demokrasiyi savunuyoruz” dedi. HDP İl Başkanı Mahmut Emin Avcı, Türkiye'nin Ortadoğuda savaş bataklığına girdiğini belirterek, iktidarın Türkiye halklarınai emekçilere bu korku imparatorluğu için saldırdığını söyledi. Avcı, “Ancak biz birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz” dedi. Halkevleri MYK üyesi Mustafa Eberliköse “Bu saldırıların özü korkuyorlar. 2019'dan çok korkuyorlar ve şimdiden toplumsal muhalefeti nasıl susturacaklarını düşünüyorlar” diye konuştu. Tarım Orkam Sen Genel Sekreteri Ali Kılıç, bu saldırılara karşı koyulamaz ise AKP'nin bütün muhalif yapıları sindirmek için uğraşacağını ifade ederken, EHP Ankara İl Başkanı Can Ersoy, da “Elimizdeki imkanları doğru değerlendirerek parça parça gözüken bu topyekün saldırıları hep birlikte durdurabiliriz Bu nedenle omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Burcu Yıldırım

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 14:37

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