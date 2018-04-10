Erdoğan: Afrin’i kime teslim edeceğimizi biz biliriz

Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, ‘TSK, Afrin’i Suriye hükümetine teslim etmeli’ sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a gidecek olmasına ilişkin "Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır, günaydın ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da gönderelim” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

‘POSTALIN EKSİKSE POSTAL PARKAN FALAN EKSİKSE ONU DA GÖNDERELİM’

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a gidecek olmasına ilişkin Erdoğan, "Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır, günaydın ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da gönderelim” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİME ANLATAYIM Kİ BU ADAMIN NE OLDUĞUNU HERKES ANLASIN. CİBİLLİYETİNİ ANLASIN’

Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözlerini sürdürdü: “Biz şehitlerimizi, ailelerini yalnız koyamayız. Şehitlerimiz ile beraberiz. Bay Kemal ve işbirliği yapan koalisyon ortakları böyle bir derdi yok. Anlamazlar. Onların derdi bu ülkeyi bölmek, parçalamaktı. Bay Kemal sen Hakkari'de miting yaptığında bir tane Türk bayrağı var mıydı? O zaman işte bu malum partinin desteği ile gitti miting yaptı. Yapamazsın sen de o irade, güç yok. 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde, bize önce hayır dedi, baskılar aldı sonra geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları milletime anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibilliyetini anlasın. Karakter başka bir meseledir. Hesabını sorma zamanı geliyor. Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız?” açıklamasında bulundu.

‘DOĞU GUTA VE DUMA. BU KATLİAMI YAPANLARI LANETLİYORUM BEDELİNİ KESİNLİKLE AĞIR ÖDEYECEKLERDİR’

Erdoğan, Doğu Guta’da hükümetin kimyasal saldırıda bulunduğu iddialarıyla ilgili de konuştu: "Doğu Guta ve Duma. Bu katliamı yapanları lanetliyorum, lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile telefonda görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek görüşmeler" dedi.

‘AFRİN’İ KİME TESLİM EDECEĞİMİZİ BİZ BİLİRİZ’

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, “TSK, Afrin’i Suriye hükümetine teslim etmeli” açıklaması için “Kime teslim edeceğimizi biz biliriz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Lavrov: Türkiye, Afrin’in kontrolünü Suriye hükümetine vermeli

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 14:03

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