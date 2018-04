CHP grup toplantısı - 10 Nisan 2018 Salı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından öne çıkan satır başları şöyle:

"Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum; Şeker vatandır vatan satılmaz. Hangi partiden olursa olsun, CHP gurubundan seksen milyona sevgilerimizi gönderiyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk Fevzi Çakmak olmak üzere bütün büyüklerimize en içten rahmet dileklerimizi iletiyoruz.Siyasi partilerin temel görevi kavga atmak değildir. Var olan sorunları çözmek Türkiye’ye çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmaktır. Biz kavgadan gerginlikten yana değiliz.

PENDİKLİLERE TAPU SÖZÜ

460 aile var Pendik’te tapu sorunu olan, Kartal Belediyesi’nde de böyle bir sorun vardı çözüldü, hatta törene ben de katıldım. Pendik’i önümüzdeki seçimlerde bize verin size sözüm söz altı ayda tapularınızı alacaksınız. Ankara’daki beylerin siyaset anlayışında vatandaşın derdini çözmek yok, cebimi nasıl doldururum endişesi var.

'BERBEROĞLU 301 GÜNDÜR ESİR'

Bir milletvekilimiz Enes Berberoğlu 301 gündür içeride esir. Önce müebbete hapis ettiler. Ya arkadaşlar ne yapırsunuz siz? Hakim arkadaşlara soruyorum ve Anayasa Mahkemesi üyelerine bir çağrı yapıyorum. Adalet aramamıza engel oluyorsunuz kararınızı verin. Şimdi suç yoktur diyemiyorsanız suçludur deyin. Anayasa Mahkemesi’nin başkan ve üyelerine özellikle istirham ediyorum. Milletvekilleri hapse atılmaz. 20 Temmuz darbesnden sonra 15 Temmuz’u fırsata çevirdiler. Yargı korkuyor, avukat korkuyor, üniversite hocası korkuyor. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.

'POLİS HÜKÜMETİN OLURSA POLİS DEVLETİ OLUR'

Polis teşkilatımızın 173’üncü kuruluş yıl dönümü. Polisler hayatımızın hangi aşamasında var? Her ailede şöyle ya da böyle bir polis arkadaşımız vardır, Polis teşkilatı kurulurken hangi felsefeden yola çıkılmış, polis arkadaşlarımın kendi kanunlarının ilk dört maddesini okumalarını istirham ederim. Polis amirinden aldığı emiri yasalara yönetmeliklere aykırı ise yerine getirmez ve bu emri bildirir ancak amir emrinde ısrar eder ve bunu yazılı olarak verirse bunu yerine getiren sorumlu olmaz. 1930’ların polis anlayışı budur. Polis hiçbir süretle başka bir görevde kullanılmaz. Gazi Mustafa Kemal polisin görevi yerine getirken bir anne ogibi şevkatle davranmasını ister. İki yüz yıllık bir kurumda liyakat sistemi yerine oturdu mu? Oturmamıştır. Polis teşkilatını FETÖ’ye teslim eden kim? Bir numaralı isim Saray’da oturan zattır. Bunu size söyledim. Polis kimin polisidir? Polis devletin polisidir. Devletin polisi oolduğu için hükümetten aldığı konusu suç teşkil eden emirleri yerine getirmez. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır. Polis hükümetin polisi olursa halkı baskılamak için bir araç olur. O nedenle polis devletin polisidir, eğer siz polisi hükümetin polisi olmak yönünde eğitirseniz o zaman polis devleti olur. Hükümetler yasadışı talimat verirse polis onu uygulamaz. Polis, polis devletinde hükümet olanların can ve mal güvenliğini sağlar. Hükümetin ve yandaşlarının yolunu korumak için yoluna devam ediyor. Maalesef atamalarda siyasi otoritenin dedeğinin yapıldığını hepimiz biliyoruz, polisin siyasetten kurtulmasına hepimizin ihtiyacı var. 75 saat fazla mesai yapan polisler var, yaptığı mesainin karşılığını alamayan polisler var.

'BAZI MİLİTANLARI KORUMAK MI İSTİYORSUNUZ?'

Son zamanlarda polislerden bilinçli olarak bazı görevlerin alındığını görüyoruz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bazı görevler verildi. Hükümete soruyoruz; Siz bazı örgütlerin militanlarını özel olarak korumak mı istiyorsunuz? Yabancılarla ilgili istihbarat polise neden verilmiyor.

'BABAMIN MALI GİBİ SATACAĞIM DİYOR'

Şeker fabrikalarını Atatürk kurmuş, Menderes kurmuş, Erbakan kurmuş, Özal kurmuş. Ama bir kişi kurmamış. O da diyor ki, ben satacağım intikam alacağım diyor. Kimden? Özal’dan, Demirel’den Erbakan’dan. Babamın malı gibi satacağım" diyor. Neden şeker fabrikalarına önem veriyor? Bunlar hayvancılığı öldürdüler. Yemin yüzde 50’si ithal, yem bulunmuyor hatta samanı bile dışarıdan ithal ediyorsun. 10 milyona yakın insanımız geçiniyor şeker fabrikalarından. Ormandan 3 kat daha fazla oksijen üretiyor. Biz de bunlara karşı çıkınca bütün güçleriyle üzerimize geliyorlar. Biz kimiz bilmiyor musunuz? Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Oyunu verenlere sesleniyorum, Anadolu’nun içi boşaltılıyor. Niye satıyor? 150 milyar dolar tefeciye para kaptırmışlar. İçeride bir grup sermayedara 675 milyar dolar ödediler.

'OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ'

İğneden ipliğe zam geliyor. 1 Şubat 2007’den düne kadar 26 tane ekonomik paket açıklamışlar. Uzun uzun teşvik paketleri var ama ekonomi dikiş tutmuyor. Sen milletvekilini, üniversite öğretmenini hapise attın. Heykeli de atacaklar hapise. 20 Temmuz darbesinden sonra milletin sırtında boza pişirmeye başladılar. OHAL’e karşıyız. OHAL’i kaldıran rahmetli Bülent Ecevit’tir. OHAL, Adıyamanlı çiftçinin sırtına vurulan coptur. On binlerce taşeron işçiye kadro verip kapının önüne koymaktır. OHAL, heykelden korkmaktır. OHAL milli iradeye kayyım atamak demektir, zam demektir, zulum demektir. O yüzden de biz OHAL’i değil demokrasiyi istiyoruz.

'PYD'YE NEDEN DESTEK OLDUN?'

PYD’yi neden listeye koyamıyorsun? İki lider seni takmadı mı?. Bunun cevabını bekliyorum, sen neden PYD’ye destek oldun? Bir bildiriye, milletin başına bela olan bir örgütün ismini koymadıysan ne dünya liderinden bahsediyorsun? Yahu sen kendine yakıştırıyor musun? Sen namusun şerefin üzerine yemin ettin, bir ülkede bir siyasetçi hiç namusu ve şerefini ayak altına alır mı?

