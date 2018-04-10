AYM’den hak ihlali kararı: Hukuka aykırı delille mahkumiyet olmaz

Polis, arama kararı olmadan eve girip uyuşturucu maddelere el koydu, AYM hak ihlali dedi.

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Anayasa Mahkemesi, ellerinde herhangi bir arama kararı olmamasına rağmen 2 polis memurunun, uyuşturucu madde ele geçirmek için bir şahsın evine giderek maddelere el koyması ve bu işlem sonucunda söz konusu şahsın tutuklanması hakkında kararını açıkladı. AYM, polislerin hukuksuz bir biçimde delil elde ettiğini, mahkemenin de bu hukuksuz delillere dayanarak tutuklama kararı verdiğini belirterek, hak ihlali kararı verdi.

Bir ilçe emniyet müdürlüğünde çocuk büro amirliğinde polis memuru olan M.E. ve Ö.Ö., kendisini Sertif Kılıç olarak tanıtan bir kişinin kendilerine uyuşturucuya ihtiyaçları olup olmadığını sorması üzerine daha fazla uyuşturucu madde ele geçirmek için şahsın evine gitti ve evde bulunan uyuşturucu maddelere el koydu.

Ancak evde ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındıktan on sekiz saat sonra durum Cumhuriyet savcısına bildirildi ve bu işlemle ilgili olarak tutanak düzenlendi. Tutanakta, polislerin daha fazla uyuşturucuya ulaşmak düşüncesiyle başlangıçta alıcı gibi hareket ettikleri, evden hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu hap, değişik miktarlarda kokain ve eroin maddesi ele geçirildiği ifade edildi. Uyuşturucu madde kullanan kişi işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memurları M.E. ve Ö.Ö. hakkında da yasal işlem yapmama karşılığında başvurucu ile anlaşma yaptıkları gerekçesiyle rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı ve açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama sonucunda anılan polis memurları cezalandırıldı. Ayrıca polis memurları hakkında da konut dokunulmazlığını ihlal ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da kamu davası açıldı.Yargılama sonunda da atılı suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verildi.

‘ELLERİNDE ARAMA KARARI OLMALI’

Tutuklanan şahıs ise hukuka aykırı olarak elde edilen delillere dayanılarak mahkûmiyet kararı verildiğini ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Konuyla ilgili kararını açıklayan AYM, konuttaki aramanın kanuna aykırı yapıldığını belirtti. Kolluk güçlerinin evde arama yapabilmesi için ellerinde hâkim kararı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunması gerektiğini belirten AYM, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceğini ifade ederek hak ihlali kararı verdi.

‘ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLDİ’

Mahkemenin tutukluluk kararının hukuka aykırı arama sonucunda elde edilen delillere dayandığını belirten AYM kararında şu ifadeleri kullandı: “Mahkûmiyet hükmünün esaslı ve belirleyici delilleri, aramada ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu maddelerdir. Dayanılan diğer deliller ise arama yapan ve rüşvet suçundan mahkûm olan polis memurlarının ifadeleri ile başvurucunun uyuşturucu madde kullandığına dair beyanıdır. Hâlbuki mahkûmiyet kararı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilmiştir. Kararda, başvurucunun aramanın icra ediliş şekline yönelik iddia ve itirazları hakkında bir değerlendirme yapılmamıştır. Aramanın icrasındaki “kanuna aykırılığın” yargılamanın bütünü yönünden adil yargılanma hakkını ihlal eder nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.”

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 13:10

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