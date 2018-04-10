Gözaltındaki Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanları adliyede

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin 6 gündür gözaltında tutulan editör ve çalışanları Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı.

Gözaltındaki 5 editör ve çalışan savcılık sorgusu yapılmaksızın İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Öte yandan gözaltındaki gazete çalışanı Nedim Demirkıran ile gazetenin eski çalışanı Mehmet Beyazit’ın savcılıktan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve gazetenin basıldığı Gün Matbaacılık’a kayyım atanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan’da göz altına alınan 7 editör ve çalışan İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı. Emniyet sorguları önceki gün tamamlanan 7 çalışandan editörler Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Urun ile çalışanlar Pınar Tarlak ve Ramazan Sola savcılık sorguları yapılmaksızın tutuklama talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Gazetenin çalışanlarından Nedim Demirkıran ile eski çalışanı Mehmet Beyazit ise savcılıktan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Gün Matbaacılık’ın sahibi Kasım Zengin'in de olduğu 20 kişi ve Özgürlükçü Demokrasi gazetesi imtiyaz sahibi İhsan Yaşar ile gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul, “Örgüt üyesi olmak”, “Örgüt propagandası yapmak” ile “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklanmıştı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 12:47

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