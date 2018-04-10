10 Ekim Katliamı'nın 30. ayında barış ve adalet sözü

10 Ekim Ankara Katliamı'nın üzerinden geçen 30 aya rağmen adalet arayışını bırakmayan aileler Ankara Garı önünde açıklama yaptı.

10 Ekim Ankara Katliamı üzerinden 30 ay geçti. Katliamın yaşandığı ve 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı önünde basın açıklaması yapan 10 Ekim Barış Aileleri, temel taleplerinin toplumun vicdanına ulaşmak olduğunu söyledi. Açıklamayı okuyan İhsan Seylan 10 Ekim Ankara Katliamının sadece hayatını kaybedenlerle sınırlı olmadığına dikkat çekerek, “Tedavisi devam eden 30’dan fazla yaralımız var, 8 yaralımız ömür boyu engelli kalmıştır. Onlarca insan bedeninde katliamda kullanılan “bilyelerle” yaşamını sürdürmektedir. Onlara sözümüz barış ve adalet olacak”dedi.

'KAMU SORUMLULARI HESAP VERSİN'

10 Ekim Ankara Katliamı'nın üzerinden geçen 30 aya rağmen adalet arayışını bırakmayan aileler Gar önünde açıklama yaptı. Katliamdan mağdur olanların sürekli baskı ve yargılamalara maruz kaldığını ifade eden Seylan, “ 10 Ekim katliamında açık sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine ilişkin açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneğinin bile kapatıldığına değinen Seylan, gerçek sorumluların yargılandığı güne kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

Seylan, 12-13 Haziran 2018 tarihinde görülecek 9. tur duruşmaya katılım çağrısı yaparken, “O gün o alanda katliamcıların binlerce kilometreden gelmesine göz yuman, katliam anında gerekli sağlık desteğini sundurmayan, ambulans göndermeyen, gelen ambulansı bekleten, bir nefesin can kurtardığı yerde biber gazı sıkıp ilk yardım ve müdahaleyi engelleyen ve diğer tüm kamusal sorumluları bu katliamdaki ihmal ve kasıtları nedeniyle hesap vermelidir”dedi.

'ANIT YAPILSIN'

Ankara Garı önündeki meydan adının “10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi” meydanı olarak değiştirilmesi ve bu meydana “10 Ekim gününün” taleplerine uyumlu bir anıtın yapılmasını talep eden Seylan, “Emek, Barış ve Demokrasi için bedenlerini siper ederek bedel ödeyenleri asla yalnız bırakmamalıyız. 10 Ekim Hepimizin davasıdır. Emeğin, barışın ve demokrasinin davasını takip etmeye, bu dava yolunda düşenlere “bin selam” demeye devam edeceğiz. Onlara sözümüz barış ve adalet olacak”diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

(Fotoğraf: Tamer Arda Erşin)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 12:32

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