‘Makine Tiyatro’dan ‘Yaşamaya Dair’

Makine mühendisleri ve öğrencilerden oluşan 'Makine Tiyatro', 'Yaşamaya Dair' oyunuyla Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu.

Makine mühendisleri ve mühendislik öğrencilerinden oluşan “Makine Tiyatro”, Nazım Hikmet şiirleri üzerinden kurgulanan “Yaşamaya Dair” oyunuyla izleyicilerin karşısında çıktı. Önceki akşam Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunu, kalabalık bir topluluk izledi. Metni, kolektif olarak kaleme alınan ve Serhat Üstündağ’ın yönettiği oyun, 4 aylık bir çalışmadan sonra sahne aldı. Nazım Hikmet yaşadığı Türkiye’de baskı ve yasakları eksen alan oyun, günümüze de göndermeler yaparak özellikle OHAL baskısını eleştiriyor.

‘EKİBİMİZ ÇALIŞAN ARKADAŞLARDAN!’

“Yaşamaya Dair” gösteriminden sonra gazetemize konuşan Caneyran Köseoğlu, Makine Tiyatro’nun Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi bünyesinde kurulduğunu söyleyerek “Ekibimiz tamamen amatör ve çalışan arkadaşlardan oluştu. Böylece hem eğitim hem de sosyo-kültürel etkinlikler birleşmiş oldu. Sanırım bu şubeler bazında çıkarılan tek tiyatro. MMO şubelerinin olduğu diğer kentlerde de oyunu sahnelemeyi düşünüyoruz” dedi. Oyunda Ali İmran Üstündağ’ın okuduğu Nazım şiirleri de ayrıca beğeni topladı. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Makine Tiyatro Basın Bülteni

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 12:15

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