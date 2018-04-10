HDP grup toplantısı - 10 Nisan 2018 Salı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendiriyor.

Sezai Temelli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilerimiz 'Savaşa hayır' dedikleri için tutuklandılar. Birçok üniversitedeki öğrenci sayısından fazla sayıda öğrenci hapishanelerde. Bu AKP politikasına karşı mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Savaş politikaları iktidarın vazgeçemediği politikalardır. ABD'nin kimyasal silahlarla ilgili açıklaması, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Trupm ile görüşmesi, bu arada gümrük muafiyeti meselesini de araya sıkıştırıyor. Bu nasıl bir şeydir,? Sizin gözyaşlarınız timsah gözyaşlarıdır. Bu kimyasal silahları kimin gönderdiğinin belgeleri de var tabii ki, günü geldiğinde bunlar da yargılanacaklar. İnsanlar hava saldırılarında ölünce meşru da kimyasalla ölünce mi meşru değil? Çocuklar ne kimyasalla, ne bombayla ölsün.

Afrin meselesine yaklaşımınız ile Guta meselesine yaklaşımınız sizin tutumunuzu ortaya koyuyor. Bu nasıl bir dış politika? Bu dış politika seçim hesaplarına endeksli bir dış politika. Suriye'de demokratik çözümden bahsedenler ÖSO'nun yağmasını, talanını görmezden geliyorlar. Bir an önce herkes Suriye'den çıksın. Suriye'deki çözümü ancak oradaki halklar sağlayabilir.

Bildiğiniz gibi tam 20 milyar dolarlık bir projedir Akkuyu. Akkuyu'yu yapan firma Çernobil'i yapan firma. Aynı şeyin başımıza gelmeyeceği ne malumdur? Kaldı ki Akkuyu fay hatında ve Akkuyu'da yaşayanlar bu santrali istemiyor. Ama ne Mersinlileri, Akkuyuluları dinlemiyorlar.

Tabii bunlar savaş politikalarının sonucu olduğu kadar yolsuzluk ekonomisinin de sonucu. Geçen gün dediler 'Afrin serbest bölge olacak'mış. Ben size söyleyeyim, Afrin özgür bölge olacak.

Silahlanma yarışını izliyorsunuz. En son muhtarları gördük, ellerinde silahlar, atış talimi yapıyorlar. Neyin hazırlığı bu? Bu silahlanma yarışının nelere mal olduğunu Eskişehir Üniversitesinde gördük. Volkan Bayar, 103 akademisyeni mağdur etmiş. Belinde silahla geziyor bu adam fakat Eskişehir Emniyet Müdürünün umrunda değil. Hrant Dink davasından 22 yılla yargılanan bir isim de Eskişehir'de emniyet müdürü olmuş. Volkan Bayar'la ilgili defalarca dilekçe verilmiş fakat rektör oralı değil. Rektörü biz de buradan istifaya çağırıyoruz.

Dün bir teşvik paketi, bir talan paketi daha açıklandı. Törende önce Binali Yıldırım söz aldı ve Endüstri 4.0'dan bahsetti. Binali Bey'in sanırım paketten haberi yok. Binali Bey üzülmesin, Endüstri 4.0 devrimi olmadı ama avro 5.0 devrimi oldu. Pakete bakıyorsunuz, paket baştan sona vergi muafiyeti, istisnası ile dolu. AKP iktidarı çok uzun süredir bu paketleri yayınlıyor ama bunların memlekete hiçbir faydası olmadı. Tabii bütün bunları yaparken kurda düşme bekleniyor.

Yarın bir duruşma var, sevgili Selahattin Demirtaş'ın duruşması. Biz herkesi buraya davet ediyoruz çünkü bu sadece bir duruşma değil. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Dokunulmazlıklarla ilgili gerekçemizi HDP'lilere anlattık, kendi arkadaşlarımıza anlatamadık'. Biz iktidar olduğumuzda da böyle bir muhalefetin bize nasip olmasını istiyorum.

(Evrensel WebTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 13:27

www.evrensel.net