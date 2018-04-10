EMEP: Çöp Yakma Tesisi yanlışından geri dönülsün

Emek Partisi İzmit İlçe Örgütü, şehirde kurulmak istenen Katı Atık Yakma Tesisi’ne tepki gösterdi.

Emek Partisi (EMEP) İzmit İlçe Örgütü, yaptığı açıklamada kurulmak istenen Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi için basın açıklaması yaptı. İzmit ve Derince ilçe sınırları içerisinde Umuttepe bölgesinde yapımı planlananve halk arasında bilinen adıyla “Çöp Yakma Tesisi” ile ilgili EMEP İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran, “İnsan sağlığını daha fazla etkileyecek ve çevre katliamlarına yol açacak hiçbir projeyi kabul etmiyoruz. Bu proje derhal geri çekilmelidir” dedi.

EMEP İzmit İlçe Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Reyhan Başaran, yapılmak istenen tesisin, şehirde yaşayan işçileri ve emekçileri birçok alanda ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, “Böylesi önemli bir tesis,kentimizde çok az sayıda bulunan, nefes alabileceğimiz, ormanlık alanlardan birine,Umuttepebölgesine yapılmak istenmektedir. Ormanlık alan sınırları içerisinde yapılmak istenen‘Çöp Yakma Tesisi’nin yeri uygun değildir.Tesis, şehirde yaşayan işçileri ve emekçileri ulaşım, çevre ve sağlık konusunda ciddi şekilde etkileyecektir. Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek bu adımı doğru bulmuyoruz” dedi.

‘KARARI BAŞINDA VERMİŞLER!’

Yetkilileri Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin (KOAB) yapmış olduğu çağrıya ve önerilere kulak vermeye davet eden Başaran, “KOAB, hazırlamış olduğu raporlabu projenin gelecekte ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol açacağını belirtmesine rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOAB’ın önerilerini dikkate almamıştır. KOAB, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 50 sayfalık bir rapor sunarak, tesisin yapılacağı yerin uygun olmadığı belirtilmiştir. Bertaraf yönteminin en son çare olduğunu, öncelikle atıkların kaynağından ayrıştırılması gerektiğini ve insan sağlığı üzerine etkilerinden bahsedilen bu rapor göz ardı edilmiştir. KOAB, hazırladığı raporda tesisin yapılması planlanan alanın uygun olmadığını bilimsel verilerle ve gerçeklerle açıklamıştır” diye konuştu.

Geçtiğimiz Salı günü Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi için yapılan ÇED toplantısına da değinen Başaran, “ÇED toplantısının kendisi ise başlı başına bir sorundur. Henüz toplantı başlamadan salona belediye personellerinin ‘Sivil güvenlik memuru’ diyerek içeri alınması, salonun doldurulması tartışma konusudur. Halkın tepkisine rağmen aslında yok hükmünde olan ÇED toplantısı, ‘Toplantı yapılmıştır’ denilerek bitirilmiştir. Bu demektir ki: ‘Biz kararı başında verdik, bunu istediğimiz gibi de uygulayacağız. Sizlerin görüşlerine ihtiyacımız yok!’ Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

‘ÇEVRE KATLİAMLARINA HAYIR!’

“Emek Partisi olarak; ‘Doğaya, Bilime ve İnsanlığa Özgürlük’ çizgisini savunuyor, yapılması planlanan çöp tesisinin ileride çok büyük sorunlar açacağını, büyük çevre felaketlerine ve sağlık sorunlarına sebebiyet vereceğini biliyoruz” diyen Başaran, Kocaeli’nin, başta Dilovası olmak üzere ülke genelinde en çok kanser oranının olduğu bölgelerden biri olduğunu hatırlattı. Projenin geri çekilmesi gerektiğinin altını çizen Başaran, “Böyle bir ortamda insan sağlığını daha fazla etkileyecek ve çevre katliamlarına yol açacak hiçbir projeyi kabul etmiyoruz.Bu proje derhal geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 12:09

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