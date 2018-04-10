Cinsel istismar hükümlüsü erkek cezaevinde ölü bulundu

Cinsel istismar hükümlüsü erkek cezaevinde ölü bulundu

    • 10 Nisan 2018 11:58

    Samsun’un Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde cinsel istismardan hükümlü Şenol Ş., yatağında ölü bulundu.

    Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde Şenol Ş. adlı hükümlü, saat 03.00 sıralarında yatağında ölü bulundu.

    Cinsel istismar suçundan 8 yıldır cezaevinde bulunan Şenol Ş.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kondu.

    Şenol Ş.'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. (Samsun/DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 12:01
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