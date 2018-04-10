İsveç’te Afganistanlı sığınmacı çocuklar açlık grevinde

Açlık grevcileriyle dayanışmak ve İsveç’in iltica politikasını protesto etmek için İsveç’in değişik yerleşim birimlerinde destek eylemleri yapılıyor.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Haklarında verilen sınır dışı etme kararını protesto etmek amacıyla 30 civarında Afganistanlı sığınmacı çocuğun Göteborg’de başlattığı açlık grevi devam ediyor.

LİSELİLERDEN MÜLTECİ ÇOCUKLARA DESTEK EYLEMİ

Pazartesi akşam saatlerinde Stockholm Garı’nda bir araya gelen ve çoğunluğunu İsveçli lise öğrencilerinin oluşturduğu bir grup, Afganistan’a sınır dışı edilmelerin dururulmesı için bir gösteri gerçekleştirdi.

Afganistanlı sığınmacıların ülkelerine iade edilmesinin durdurulmasını talep eden göstericiler, İsveç Hükümeti’ne daha insancıl bir sığınmacı politikası uygulaması çağrısında bulundu. Malmö ve Umeå illerinde de öğrenciler açlık grevcilerle dayanışma amacıyla meydanlarda gösteriler yaptı.

12 BİN ÇOCUK HAKKINDA SINIR DIŞI KARARI VAR

İsveç’te hakkında sınır dışı edilme kararı bulunan yaklaşık 12 bin sığınmacı çocuk bulunuyor. Yaşları 12 ila 18 arasında değişen sığınmacı çocuklar, sınır dışı edilmelerin durdurulması ve İsveç’te kalmalarına izin verilmesi için “İsveç’te Genç” adlı bir örgütlenmeye gitmiş, başta Stockholm olmak üzere değişik yerleşim birimlerinde kitlesel açlık grevi, gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirmişti.

BİR YILDA 12 SIĞINMACI ÇOCUK İNTİHAR ETTİ

Çocuklar arasında psikolojik hastalık ve intihar vakaları da oldukça yaygın. Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmalar, 2017 yılında 12 sığınmacı çocuğun intihar ettiğini ortaya koydu.

Bu yıl da iki çocuk intihar etti ve bir çocuk da intihar girişiminde bulunduğu için hala tedavi altında.

Fotoğraf: Murat Kuseyri

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 11:55

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