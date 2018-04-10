Dolar ve avro güne yeni rekorla başladı -10 Nisan 2018

Dolar güne 4, avro ise 5 liradan başladı. Gram altın ise 173,7 liradan satılıyor.

Dün tarihi zirvesini 4 ile yenileyen dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 4.0698’den güne başladı. Avro da güne 5.0132 ile başladı.

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla TL’de değer kaybı devam etti. Dolar/TL tarihi zirvesini 4.0757 ile yeniledi, avro/TL 5 seviyesinin üzerini gördü. Döviz sepeti 4.54’e çıkarken, sterlin 5.7534’le rekor kırdı.

Dolar kuru bu sabah saat 07.40 itibariyle 4.0698 seviyesinden güne başladı.

Avro/TL 5.0132’den işlem görürken, avro/dolar 1.2314 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 69.02, altının ons fiyatı da 1333.86 dolardan işlem görüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 10:55

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