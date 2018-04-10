FT: Erdoğan büyümeyi övüyor ama TL zarar görüyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye ekonomisinin 'aşırı ısınma' sinyalleri vermesi nedeniyle Türk Lirası'nın değer kaybettiğini yazdı.

İngiltere'de merkezli Financial Times, Türk Lirası'nın değer kaybına yer verdi.

BBC Türkçe'nin FT'nin Ankara muhabiri Laura Pitel imzalı haberinde, "Ekonominin aşırı ısındığı endişeleri karşısında Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam etmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyüme hedeflerinin peşinden koşacağına ilişkin korkuyu körükledi" dendiğine dikkat çekildi.

Haberde, Erdoğan'ın Pazartesi günü 135 milyar liralık yatırım pakedi açıkladığı ve yatırımların devamı için düşük faiz oranları istediği hatırlatılıyor, ekonomistlerin dengesizliklerin düzelmesi için büyümenin yavaşlaması gerektiğini kaydettikleri belirtiliyor.

Erdoğan'ın "Birileri, 'Fazla büyüme hayırlı, isabetli değil' diyor. Niye? Kıskançlık, başka bir şey değil" sözleri de haberde yer buluyor.

'LİRA BU YIL 6,5 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ'

Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı Pazartesi günü değer kaybını sürdürerek, doların 4,07 lira ile yeni tarihi rekor kırdığı kaydediliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Çift haneli enflasyona rağmen büyümeye odaklanmanın merkez bankasının faiz artırımına gitmesini engelleyeceği endişeleri nedeniyle para birimi bu yıl dolara karşı değerinin yüzde 6,5'ini kaybetti."

Haberde Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) geçen yıl tahmini yüzde 7 büyümeyle beklentilerin üstüne çıktığı hatırlatılıyor ve bunda 2016'daki darbe girişimi sonrası hükümetin ekonomiyi canlandırmak için getirdiği teşviklerin etkisi olduğu kaydediliyor.

"Ancak geçen yıl Türkiye'yi dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri yapan büyüme hızı, yüksek enflasyon ve büyüyen bütçe açığının da dahil olduğu artan dengesizlikleri beraberinde getirdi. Bu endişeler liranın büyük bir hızla değer kaybetmesine neden oldu" deniyor.

Geçen haftalarda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomiyi dengelemek için bir dizi önlem çağrısı yaptığı da haberde hatırlatılıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 10:06

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