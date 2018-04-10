İşten atılan Ege Üniversitesi işçileri polis engeline rağmen direnişte

Ege Üniversitesinden atılan işçilerinin başlattığı direnişe polis engel olmak istedi ancak işçiler vazgeçmeyince geri adım attı.

Güvenlik soruşturması ileri sürülerek işlerine son verilen Genel İş üyesi Ege Üniversitesi işçilerinin rektörlüğün karşısında başlatmış olduğu oturma eylemine emniyet engel olmayı sürdürüyor.



İşçilerin üyesi olduğu Genel İş İzmir 7 Nolu Şube yöneticileri ile görüşen Güvenlik Şube Müdürü izin alınmamış olması gerekçesiyle oturma eylemine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Müdür, dövizlerin kaldırılması durumunda oturabileceklerini aksi durumda gözaltı işlemi yapacaklarını kaydetti.



Şube Başkanı Kemal Köroğlu ise hak aramak için izin almayacaklarını ve yaptıkları oturma eyleminin meşru olduğunu ifade etti. Köroğlu, oturma eyleminin işçiler işlerine geri dönene kadar süreceğini söyledi.İşçiler ise “Madem suçluyuz, işimizden ettiniz, o zaman tutuklayın da bizi” diyerek tepki gösterdiler.



Emniyetin kaldırılmasını istediği dövizlerde “Kadro Dediniz İşimizden Ettiniz”, “Suçlu Değil İşçiyiz, Sendikayla Güçlüyüz”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın” ve “İşime Ekmeğime Geleceğime Dokunma” yazıyor.

Sendikanın ve işçilerin göstermiş olduğu kararlı tutumun ardından emniyet geri adım attı. Görüşme yapan şube emniyet müdürü dışarıdan katılım olmaması, açıklamalar dışında slogan atılmaması ve müzik çalınmaması durumunda oturma eylemine devam edebileceklerini söyledi.



İşçilerin oturma eylemi devam ediyor. (İzmir/EVRENSEL)

İşten atılan Ege Üniversitesi işçilerinin eylemine polis engeli

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 09:53

www.evrensel.net