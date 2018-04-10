Adıyaman’da inşaatta sıva yaparken düşen işçi öldü

Yine inşaat yine iş cinayeti. Adıyaman’da inşaatta sıva yaparken düşen işçi yaşamını yitirdi.



Adıyaman'ın Besni ilçesinde 6 katlı inşaatın en üst katında sıva yaptığı sırada dengesini yitirip, zemine düşen işçi Hasan Eroğlu (54) yaşamını yitirdi.



Olay, dün 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın en üst katında sıva yapan işçi Hasan Eroğlu, dengesini kaybederek yere düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Eroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Eroğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili 2'si inşaat sahibi 3 kişiyi gözaltına aldı. (Adıyaman/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 09:43

www.evrensel.net