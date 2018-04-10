Tekirdağ'da cam fabrikasında kimyasal sızıntı: 38 işçi etkilendi

Saray ilçesindeki bir cam fabrikasında sızıntıdan etkilenen 38 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilendiği belirtilen 38 işçi hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; Saray ilçesi Çukurtyurt Mahallesi'nde otomobil camı üreten bir fabrikada, bazı işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. İhbar üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle etkilendiği değerlendirilen 38 işçi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saray Devlet Hastanesi'ndeki işçilerden 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. 28 işçinin hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

2 İŞÇİNİN DURUMU CİDDİ

AA ise 30 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavileri süren işçilerden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirdi.

Hastanede tedavisi süren ve DHA'ya konuşan bir işçi fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek, "Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı. Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan işçiler rahatsızlandı ve hastanelere geldik" dedi.

İŞÇİLERDEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELERİ İSTENDİ

CNN Türk’te yer alana habere göre de; 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler durumu vardiya amirlerine iletti. İddiaya göre, işçilerin psikolojik olarak etkilendiklerini düşünen vardiya amiri işçilere işlerine geri dönerek çalışmaya devam etmelerini söyledi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından işçiler bilinçlerini kaybederek kendilerinden geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada yaşanan olay sonrası 12-8 vardiyasının iptal edildiği öğrenildi.

Sağlık ve AFAD ekipleri, fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (HABER MERKEZİ)

(Fotoğraf: AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 08:55

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