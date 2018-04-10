10. Metin Göktepe Futbol Turnuvası başladı

İstanbul'da Karadolap Spor Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Metin Göktepe Futbol Turnuvası açılış maçıyla başladı.

Şiar ARGIN

İstanbul

Haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan ve götürüldüğü Eyüp’teki spor salonunda polislerce dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe anısına 1998’den bu yana düzenlenen turnuva bu yıl Karadolap Spor Kulübünün eski yöneticilerinden, 2015’te hayatını kaybeden Servet Aygün’e atfedildi.

‘BU SAHAYI VE KULÜBÜ GÖKTEPE’YE BORÇLUYUZ’

Karadolap Spor tesislerinde başlayan turnuvanın açılış maçı Toprakspor ile Kazancıspor arasında yapıldı. 14 takımın katıldığı turnuvanın açılış maçı öncesinde konuşmasına Metin Göktepe’yi anarak başlayan Karadolap Spor Kulübü Başkanı Çayan Dursun, “1998’den beri Metin Göktepe anısına bu turnuvayı düzenliyoruz. Bu futbol sahasını ve spor kulübünü biraz da Metin Göktepe’ye borçluyuz” diyerek turnuvanın önemine dikkat çekti. Dursun, “Geçen yıl turnuvayı tutuklanan Cumhuriyet gazetesi çalışanları vesilesiyle tutuklu gazetecilere atfetmiştik. Bu yıl da Metin Göktepe Turnuvası’nı içimizden bir değere atfetmek istedik. Servet Aygün yönetim kurulu üyemizdi. Çok genç yaşta aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz” diye konuştu.

Dursun, “İnsanın değerlerini, burada bir çakıl bile olsa emeği olanları hatırlaması önemli. İnsanı değerden, insandan uzaklaştıran bu sistemde, bu turnuvanın amacı bir yandan değerleri yad etmekken bir yandan da o toplumsal dokuyu, paylaşımcı dokuyu yeniden inşa etmek” dedi.

SERVET AYGÜN UNUTULMADI

Açılış maçını oynayan takımlardan Toprakspor Kaptanı ve aynı zamanda Servet Aygün’ün kardeşi Vedat Aygün ise “Metin Göktepe bizim için önemli bir figürdür. Buradaki mücadelemiz, bu spor kulübü, bu futbol sahası da biraz onun mirasıdır. Servet Aygün de benim ağabeyim ve kulübün yöneticisiydi. Bu turnuvanın ona atfedilmesinde başta Çayan Dursun olmak üzere emeği geçen herkese Aygün ailesi olarak minnettarız.” dedi.

Kazancıspor’un kaptanı Serkan Agdeniz ise “Servet ağabeyimizin adını yaşatmak için bu turnuvaya katıldık. Hem mahalle halkı için yaptıklarından dolayı hem de kulübe vermiş olduğu desteklerden dolayı onun anısını yaşatmak üzere turnuvada yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Servet Aygün’ün annesi Gülnaz Aygün de turnuvaya katkı veren herkese teşekkür ederek oğlunun adının yaşatıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: Şiar Argın-Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 02:22

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