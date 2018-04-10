Yönetmenin vicdanı

Yazar ve yönetmen Ümit Ünal'ın 'Kuşlar, yüzler ve diğer şeyler' isimli ikinci sergisi Nisan ayı boyunca İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

Alper KAYA

Ümit Ünal, seyir zevki yüksek izleyicilerin Teyzem ve Hayallerim, Aşkım ve Sen gibi filmlerin senaryosundan adını hatırlayabileceği; bilhassa gerilim türünde yönettiği Ses, Nar ve Gölgesizler gibi filmlerle de rüştünü ispat eden bir isim. Ünal, son dönemde Sofra Sırları filmiyle gündeme gelmiş; filmin vizyona girişini takiben Everest’ten yayımlanan “Bana Göre Kıyamet” romanıyla da 2012 yılındaki “Işık Gölge Oyunları” kitabından sonra edebiyatta tekrar boy göstermişti. Aynı zamanda 2018 yılında İstanbul ConceptGallery’nin 10x10 sergisinde de ‘Kuşlar’ serisiyle yer almıştı.

Başarılı yönetmen, ufuktaki resim sergisinin ilk sinyallerini ise esasında 2017 yılında Mehmet Yaşın’ın “Abuk” ve Hasan Ali Toptaş’ın “Gecenin Gecesi” kitaplarını resimleyerek vermişti. Ünal’ın 2016’da açtığı ‘Mahlukat Bahçesi’ sergisinin ardından “Kuşlar, Yüzler ve Diğer Şeyler” ismini verdiği ikinci sergisi İstanbul ConceptGallery’de sanatseverlerle buluştu.

KARANLIK, DAHA KARANLIK ÇOK DAHA KARANLIK

Ümit Ünal, “Kuşlar” serisiyle başladığı aydınlık renklerin temsil ettiği derin karanlıkları “Kuşlar, Yüzler ve Diğer Şeyler” sergisinde zirveye taşıyor. Kuşlar serisinde, minimal temsilin en başarılı örneklerini sergilerken; Yüzler serisi ise hat sanatını andıran desenlerle bezenmiş hayali harfler ve yaldız varaklar ile yüz temsilini ortaya koyuyor.

Yönetmenin vicdanını konuşturduğu Storyboards serisi ise göçmen sorunlarına eğiliyor. Yangınlarda, açık denizlerde, savaşlarda hayatını kaybeden göçmenlere bir saygı duruşu niteliğinde duran çalışmalar da diğer konseptler gibi minimal tarzda.

Antik Yunan ve Mısır’ın mitolojik figürlerine gönderme yaptığı 2016 yılındaki Mahluklar serisinden bazı çalışmalarına “Kuşlar, Yüzler ve Diğer Şeyler”de yer veren Ümit Ünal’ın mahluk serisi sanatseverleri iki açıdan çarpmaya teşne: Çizimlerin sadeliğine tezat görkemli çarpıcılığı ile tüm “mahlukların” insanın karanlık güdülerini tetikleyerek ruhun derinliklerine yaptığı ince dokunuşları…

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 22:45

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