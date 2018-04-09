İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinde 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf'a dayandırdığı haberinde enkaz altında arama tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AA'ya konuşan Hac Yusuf, patlamada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini 36 kişinin yaralandığını belirtti ve tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamanın ardından binanın büyük kısmının yıkıldığı da aktarılanlar arasında. Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

Patlamanın Akdeniz'deki Rus savaş gemisinden balistik füze atılması sonucu yaşandığı iddia ediliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 22:06

www.evrensel.net