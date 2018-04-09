HDP'li Yıldırım'ın davası 19 Nisan’da karara bağlanacak

Tutuklu bulunduğu dosyadan ilk kez hakim karşısına çıkan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın duruşması 19 Nisan'a ertelendi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın 4’üncü duruşması Mardin 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yıldırım’ın ilk kez hazır edildiği davanın duruşmasını, Yıldırım’ın ailesi, HDP Milletvekili Ziya Pir, HDP Batman milletvekilleri Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan ile Şahmaran Kadın Platformu üyeleri, Mardin HDP ve DBP’li yöneticiler takip etti.

Duruşma, Kandıra 1 Nolu F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım’ın salona geç getirilmesinden dolayı gecikmeli başladı. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada ilk olarak kimlik tespiti yapıldı. Daha sonra Kürtçe tercüman eşliğinde savunmasını yapan Yıldırım, hakkındaki iddiaları reddetti.

Yıldırım’ın ardından konuşan avukatlar, savunma için ek süre talep etti. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul etti.

19 Nisan tarihine ertelenen duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Mesai saatlerinin sona erdiği gerekçesiyle duruşma tutanağı avukatlara verilmedi. (Mardin/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 20:46

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