Beştaş: Demirtaş’a ziyaret talebimiz neden reddediliyor?

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş’a yapılan ziyaret tartışmalarına değinenek hükümete sert tepki gösterdi. Beştaş, “CHP’liler 27 kere ziyaret etti, HDP’liler ziyaret etmiyor diyorlar. 2 binin üzerinde ziyaret talebimize neden yanıt vermediniz?” dedi.

Geçtiğimiz hafta Mecliste yapılan tartışmalara değinen Beştaş, “Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın geçen hafta kendi başkanı olduğu Parlamentoya kayyım olarak oturdu.

Normal koşullarda bu büyük bir skandaldır. Muhalefetin sesini daha fazla nasıl keseriz diye, geçen hafta çok vahim bir tartışmaya tanıklık ettik” diye konuştu.

Demirtaş’a, yapılan ziyaretlere ilişkin yapılan tartışmalara değinen Beştaş, “Hükümete açıkça şunu söylüyoruz; 2 binin üzerinde ziyaret talebimize neden yanıt vermediniz? Adalet Bakanlığında şu anda bile bekleyen yeni tarihli yüzlerce dilekçemiz var. Hukukta yeri olmamasına rağmen Demirtaş’ı ve Yüksekdağ’ı görmemize izin vermeyerek siz, bunu böyle kullanmayı mı hesaplıyorsunuz? Sırrı Süreyya Önder, Garo Paylan, Celal Doğan, Erol Dora, Burcu Çelik, ben ve çok sayıda milletvekilimiz Edirne’ye kadar gidip görüşemeyerek geri geldiler. Ama şimdi, büyük bir pişkinlikle çıkıp, “CHP’liler 27 kere ziyaret etiler ama HDP’liler ziyaret etmiyor” diyorlar. Bu, AKP siyasetinin ne kadar kirli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

BAŞBAKAN KALIN MI BİNALİ YILDIRIM MI?

Beştaş devamında şunları söyledi: “Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalar yaptı. Gerçekten hangi sıfatla yaptı? Bu yetkiyi nereden aldı? Aslında bu rejim, yönetim krizi yayılıyor. Görev ve yetkilerinin dayanağı Anayasa’da yok ama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, kabine ile ilgili detaylı açıklamalar yapabiliyor. Tek adam yönetim modeli böyle ciddi garabetlere de sebebiyet veriyor. Bu siyasi demeçleri İbrahim Kalın bir memur olarak veriyor. Biz Binali Yıldırım’a soruyoruz; siz başbakan değil misiniz? Sadece resmi olarak mı başbakansınız. Yoksa bu görev çoktan sizden alındı mı?” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 19:49

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