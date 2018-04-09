Hükümete yakın 19 firmaya 135 milyar TL’lik 'ısmarlama' kredi

'Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde 23 proje için 135 milyar TL’lik teşvik kredisi verilecek hükümet yakınlığı ile bilinen 19 şirketin ismi açıklandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ile kredi desteği sağlanacak şirketler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde açıklandı. Beştepe’de yapılan törende, 23 proje için 135 milyar TL’lik teşvik kredisi sağlanacak olan ve Hükümete yakınlıklarıyla bilinen 19 firmanın isimleri şöyle oldu:



Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, SÜTAŞ ve Tosyalı.



Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.

Teşvik belgesi dağıtım töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” için “Dünya yeni bir şekil alıyor ve güç merkezleri değişiyor. İftiharla söylemek isterim ki değişen dünyada Türkiye günden güne artan güce sevgiye ve desteğe de sahip oluyor. Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gittik. Yıllardan beri uygulanan sistem dışında adeta ısmarlama, teşvik sistemini hayata geçirdik” dedi.



İleri teknoloji hedefi ile attıkları en cesur adımlardan birinin Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemi” olduğunu söyleyen Yıldırım, 135 milyar TL yatırım hacmindeki bu paketin 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacağını ileri sürdü.

Tören'de konuşan Erdoğan ise, “Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye ve bunların sahibi 19 firmamıza vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacak. 7 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. 2003-2017 arasında ortalama büyüme oranımız 5,8 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 7,4'lük büyüme ile ortalamanın üzerine çıktık. Birileri şunu söylüyor ‘Fazla büyüme hayırlı değildir’ neden? Kıskançlık. Büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar?” dedi.

‘ÖZEL SEKTÖRÜMÜZLE YAPTIK’

İşsizliği, tek haneli rakamlara indireceklerini savunan Erdoğan, “Türkiye büyüdükçe iş adamı, çalışanı ve devleti ile hep birlikte kazanacağız. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay yüzde 30.5 düzeyine çıktı. 2005 yılında 19 milyon 600 düzeyinde olan çalışan sayımız 28 milyon 200 bine yükseldi. 10 milyona yakın istihdam artışı yaşandı. Kadın ve gençlerimizin iş gücüne katılım oranları istihdamdan daha hızlı arttığı için işsizlik biraz yüksek görünüyorsa da en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz. Bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada bir sinyal vereyim, Doğu'yu ihmal etmeyin. Van, Ağrı ve Iğdır'ı ihmal etmeyin. Oralarda altyapıyı yapmamız lazım ki İran'dan oraya turistler geldiği zaman rahatlıkla, özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Oradan Antalya, İstanbul aynı şekilde... Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereye kimler gelebilir hazırlığımızı yapmamız lazım.



Bu büyümeyi devletimizi borç batağına sürüklemeden özel sektörümüzle gerçekleştirdik. Vergi gelirlerinin neredeyse tamamına yakını borç faizlerinin ödemesine giden bir Türkiye vardı. 2002 yılında 119 milyar lira bütçe gelirine sahip Türkiye, 139 milyar lira borç ödemesi yapıyordu. 2017 yılında ise 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdi” diye konuştu.

ERDOĞAN AKKUYU’YU SAVUNDU S-400’LERİ DE UNUTMADI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 22 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu ve 2023'te ilk etabının açılışını yapacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Enerjimizin yüzde 10'unu buradan temin etmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin aynı zamanda ülkemize kazandırdığı, kariyeri yüksek gençler... Bu mühendislerimiz Rusya'da yetiştiriliyor. Sistem oturunca diğerleri de takip edecek. 3 bin 500 istihdam, 10 bine ulaşacak. Bunlar Türkiye'nin nereye gittiğini gösteriyor. Sadece bu değil, savunmada attığımız adım. S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Yerli ve yenilebilir enerji kaynakları ile önemli çalışmalar yapıyoruz. Buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun faiz oranı ile bize veriliyor, bununla birlikte bu adımı atıyoruz. Daha önce hiç düşünülmemiş, uygulanmamış ve sağlanmamış teşviklere ihtiyaç var. Gelecekte cari açık, yüksek faiz borç prangasından kurtulmak için bu tedbirleri almak gerektiğini biliyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 19:20

www.evrensel.net