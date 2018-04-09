Filistin’de yaşamını yitirenlerin sayısı 32’ye yükseldi

Gazze sınırında 30 Mart'ta düzenlenen gösteriler sırasında İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Gazze sınırında 30 Mart’ta düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında 30 Mart’ta düzenlenen ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ sırasında yaralanan Filistinli Mervan Avad Kudeyh dün sabah yaşamını yitirdi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudeyh tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus beldesi nüfusuna kayıtlı Kudeyh’in hayatını kaybetmesiyle 30 Mart’tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 32’ye yükseldi.

İsrail Gazze'de Filistinlilere ateş açtı

Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail’in orantısız güçle müdahalesinde birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850’den fazla Filistinli de yaralandı. Gazze’deki hastanelerde tedavileri devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında yapılan barışçıl eylemlere İsrail askerleri halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. ‘Toprak Günü’ olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 19:03

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