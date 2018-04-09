KESK'ten sağlık emekçilerine geçmiş olsun ziyareti

KESK İstanbul Şubeler Platformu, Taksim İlkyardım'da çıkan yangına ilişkin SES Şişli Şubesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi'ne ziyarette bulunarak sağlık çalışanlarının yangın sırasında gösterdiği çabalar için teşekkürlerini iletti.

Burada ilk sözü alan KESK Dönem Sözcüsü Ayfer Koçak, "Sağlık çalışanlarının gösterdikleri olağanüstü emek sayesinde can kaybı engellendi. Bu karanlık günlerde emekçilere yönelik yoğun saldırılar var. Bu olay sağlık emekçilerin mesleklerine ve insan yaşamına verdikleri değeri ortaya çıkarmış oldu" diyerek hastalara ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

SES Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır ise yangına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Perşembe günü gerçekleşen yangında sağlık emekçilerinin gösterdiği çaba, olası bir can kaybını önledi. Henüz bilirkişi raporu çıkmadı. Yangın sırasında çok ciddi aksaklılar yaşandı. Yangın merdivenleri kapalı olduğu, yangın alarmlarının hiçbirisinin çalışmadığı, yangın söndürme cihazlardan su çıkmadığı gibi olayı bizzat yaşayan arkadaşların tarafından bildirdi." (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 18:48

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