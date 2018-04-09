Beşiktaş Belediyesinde işten atılan işçiler eyleme başladı

KHK ile getirilen güvenlik soruşturmasına takılarak kadroya alınmayan taşeron işçiler eyleme başladı.

Beşiktaş Belediyesinde güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten atılan 30’a yakın taşeron işçi eyleme başladı. Güvenlik soruşturmalarının devam ettiği, işten atmaların artabileceği belirtildi.

İşlerine dönme talebiyle belediye binası önünde oturma eylemine başlayan işçiler, “Kadro denildi daha iyi şartlar beklerken kapının önünde bulduk kendimizi” dedi. Sık sık “İşimizi geri istiyoruz”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Beşiktaş işçine sahip çık” sloganları atan işçiler, üyesi oldukları DİSK’/Genel-İş Sendikasının da kendilerinin yanında olmasını istedi.

CHP’den belediyelere “Taşeron işçilerin tamamı kadroya alınsın” talimatı verildiğini aktaran işçiler, CHP’li Beşiktaş Belediyesinin ise bunu dikkate almadığını söyledi. İşçilerden Erkan Pelit, “Tamamen keyfi bir uygulama yapılıyor. Atılan işçilerin yüzde 80’i arşiv kayıtlarında temiz çıkıyor. Gerekçe gösterilmiyor. Devlet sırrıdır deniliyor. Genel-İş 1 No’lu şubenin bize sahip çıkmaması daha üzücü bir durum. Biz de burada ekmeğimize sahip çıkmak için direniyoruz. Ekmeğimizi geri almak için direniyoruz. Kadro denildi daha iyi şartlar beklerken kapının önünde bulduk kendimizi” dedi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ile görüşme yaptıklarını söyleyen işçiler, kendilerine sorunun çözüleceğinin söylendiğini dile getirdi. İşçiler Belediye yönetimi ile görüşme gerçekleştirecek. (İstanbul/EVRENSEL)

İşten atılan Ege Üniversitesi işçilerinin eylemine polis engeli

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 17:13

www.evrensel.net