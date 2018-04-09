Boğaziçili öğrencilerin ailelerinden çağrı: İyiliğin yanında olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaretiyle tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi 9 öğrencinin aileleri, yapacakları basın toplantısına katılım çağrısında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesinde 19 Mart’ta bir grubun dağıttığı “Afrin lokumu”na, “Katliamın lokumu olmaz” dedikleri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret etmesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’u tutuklanmıştı. Tutuklanan öğrencilerin aileleri bugün saat 12.00’de İstanbul Tabip Odasında konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyecekler. Yazılı açıklama yapan aileler, eyleme katılım çağrısında bulundu.

‘KÖTÜLÜĞE KARŞI İYİLİĞİN YANINDA YER ALIN’

Ailelerin yaptığı çağrı şöyle: “Bizler tutuklanan, gözaltına alınan, haklarında disiplin soruşturmaları yürütülen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleriyiz. Hepinizin yakından takip ettiği gibi uzun bir gözaltı süresinin sonucunda çocuklarımızın 9’u tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol uygulaması ile serbest bırakılmışlardır. Ne yazık ki gözaltına alma girişimleri hâlâ devam etmektedir. Çocuklarımız yaşamları boyunca okullarının en başarılı öğrencileri oldular. Uzun ve yorucu bir dönemin sonunda Boğaziçi Üniversitesini kazandılar. Mühendislik, matematik, fizik, siyaset bilimi, felsefe, eğitim gibi çeşitli alanlarda öğrenimlerini sürdürüyorlar. Şunu hiç abartmadan söyleyebiliriz hepsi alanlarının en gözde öğrencileridir. Yine hepsi iyiliğin, güzelliğin, sanatın, bilimin genç öncüleridir. Ancak gençlerimiz okullarında olması gerekirken haksız bir şekilde Bakırköy ve Silivri Cezaevlerinde tutulmaktadırlar. Sizleri kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.” (İstanbul/MA)



Fotoğraf: İstanbul-Mezopotamya Ajansı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 15:18

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