Diyarbakır'da istismar davası: Çocuk susmadı ama kimse inanmadı!

Diyarbakır'da 16 yaşındaki bir kız çocuğu, ağabeyi ve eniştesi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlatmasına rağmen kimse inanmadı.

Diyarbakır’da, 16 yaşında bir kız çocuğunun “ağabeyi ve eniştesinin istismarına uğradığını” beyan ederek polise başvurmasıyla başlayan davada savcı, ceza istedi. Esas hakkındaki görüşünde “mağdurun 13 yaşından 16 yaşında kadar ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını, bu durumu anne ve babasına anlatmasına rağmen kimsenin kendisine inanmadığını” hatırlatan savcı, F.M.’nin ağabeyine iftira atmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı.

KORUMA ALTINA ALINDI

16 yaşındaki F.M, 2 yıldan bu yana ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı için dayanamayıp evden kaçarak ablasının evine sığındı. Burada da eniştesinin istismarıyla karşılayan F.M, durumu anlattığı ablası tarafından evden kovulunca, olanları telefonla babasına anlattıktan sonra karakola giderek şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan enişte E.U. ifadesi alınıp serbest bırakılırken, ağabey K.M ise tutuklandı. F.M. ise koruma altına alındı.

ENİŞTE BERAAT ETTİRİLDİ

Savcılık tarafından sürdürülen soruşturma sonucunda enişte E.U., hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 20 Şubat günü yargılanmaya başlayan E.U, “hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu” gerekçesiyle tutuklandı. Ancak avukatının yaptığı itiraz üzerine 28 Şubat günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın 15 Mart günü görülen ikinci celsesinde savcı, evinde misafir olarak kalan mağdura sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği E.U.’nun cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise beraat kararı verdi.

‘BABAM ÜZÜLMESİN DİYE...’

Savcılık, ağabey K.M’nin ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianamede Adli Tıp raporuna göre mağdurun vücudunda, iddialarıyla uyumlu çok sayıda yaraya rastlandığı belirtildi. İddianamenin kabulünün ardından 20 Şubat günü Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlanan K.M, suçlamaları reddetti. Yargılama öncesinde mahkemeye dilekçe veren F.M, anlattıklarının doğru olduğunu, ancak babasının üzülmemesi için şikâyetinden vazgeçtiğini belirtti.

Son celsede savcı, mağdurun 13 yaşından 16 yaşında kadar ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını belirterek, F.M.’nin bu durumu anne ve babasına anlatmasına rağmen, kimsenin kendisine inanmadığını söylediğini kaydetti. F.M.’nin ağabeyine iftira atmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, mağdurun samimi ifadeleri ve şikâyetinden vazgeçmesine rağmen iddialarındaki ısrarına dikkat çeken savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 14:47

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