Lavrov: Türkiye, Afrin’in kontrolünü Suriye hükümetine vermeli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Türkiye, Afrin'i işgal etmek istediğini söylemedi' diyerek kentin Şam yönetimine bırakılması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Afrin’in kontrolünü Suriye hükümetine vermesi gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Moskova’da düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Lavrov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Afrin’i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin’deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz” dedi.

Lavrov, Afrin konusunda bunun dışında bir görüşü desteklemediklerini sözlerine ekledi.

AFRİN OPERASYONU

TSK, 20 Ocak 2018’de PYD yönetimindeki Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı’ adı verilen bir askeri harekat başlattı ve operasyonun 58. günü olan 18 Mart 2018’de Afrin kent merkezini kontrolü altına aldı. Bölgedeki operasyonlar devam ederken TSK son yaptığı açıklamada “20 Ocak’tan bu yana 3991 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. Rusya’nın hava sahasını açık bırakması operasyonun gidişatında önemli rol oynamıştı. (DIŞ HABERLER)

(Fotoğraf: AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 14:18

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