Doğan Medya'da devir teslim töreni yapıldı

Doğan Holding bünyesindeki Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışına dair devir teslim töreni yapıldı.

Türkiye'nin en büyük medya grubu, Doğan Yayın Holding'in Demirören Holding'e satılması sonrasında devir teslim töreni yapıldı.

Bağcılar'daki Hürriyet Gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi.

Daha sonra tören devir teslim törenine geçildi. Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ile aileler katıldı.

Törende ilk olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila konuştu. Bila, devrin her iki aile için hayırlı olmasını diledi.

Aydın Doğan ise, "Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır" diye konuştu.

Yıldırım Demirören de, "Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Aydın Doğan, Yıldırım Demirören tarafından uğurlandı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 14:03

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