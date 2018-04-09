Tepecik Hastanesinde 10 işçi çıkarıldı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 10 işçi güvenlik arşivi soruşturması ileri sürülerek tazminatsız işten çıkarıldı.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 10 işçi güvenlik arşivi soruşturması ileri sürülerek tazminatsız işten çıkarıldı.

Hükümetin kadro düzenlemesi işçileri mağdur etmeyi sürdürüyor. KHK'ya dayanılarak işten çıkarmalar devam ediyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığına bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 10 işçi haklarında yürütülen arşiv soruşturması ileri sürülerek 4 Nisan'da işten çıkarıldı.

İşçilere verilen tebligatta 'Devlet Personel Başkanlığının yazısı ile Bakanlığımız Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonu kararı üzerine güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları sonucu olumsuz olarak bildirildi" deniliyor.

İşçilere tazminatları ödenmeyeceği belirtildi. İşçiler, Hak İş'e bağlı Hizmet İş Sendikasına üye. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 14:05

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