23 yaşındaki bisikletçi Michael Goolaerts hayatını kaybetti

Tek günlük bisiklet klasiği Paris-Roubaix’de kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Belçikalı Michael Goolaerts, hayatını kaybetti.

Belçikalı bisikletçi Michael Goolaerts, Paris-Roubaix yarışında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

257 km’lik yarışın 110. km’sinde tıbbi destek aldığı görülen Goolaerts’in pazar akşamı 22:40’ta yaşamını yitirdiği açıklandı. Takımı Veranda’s Willems-Crelan’ın yaptığı açıklamada Goolaerts’in ölümüne ilişkin şimdilik ayrıntılı bilgi verilmeyeceği bildirildi.

Bisikletin tek günlük klasiklerinden Paris-Roubaix’de yarışı Peter Sagan kazandı. Sagan, Goolaerts’in hayati tehlikesi bulunduğunu yarış bittikten sonra öğrendi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient, açıklamasında “UCI ve tüm bisiklet ailesi adına, aramızdan çok erken ayrılan Michael Goolaerts’in ailesi, takımı ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyoruz” dedi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 14:16

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