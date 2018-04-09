Taksim'de, aynı otele 1 ay sonra yine ateş açıldı

Taksim'de, aynı otele 1 ay sonra yine ateş açıldı

    • 09 Nisan 2018 11:45

    Taksim’de Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı, saldırgan silahını bırakıp kaçtı. 

    Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı. Aynı otele 1 ay önce de ateş açılmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. 

    Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir  ay önce 1  kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. 

    Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı. (İstanbul/DHA)


     

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 12:13
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