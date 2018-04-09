Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belirleniyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan takımlar salı günkü maçlarla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oluyor. 10 Nisan Salı günü Manchester City-Liverpool ve Roma-Barcelona, 11 Nisan Çarşamba günü ise Bayern Münih-Sevilla, Real Madrid-Juventus maçlarında rövanşlar oynanacak. Tüm maçlar 21.45'te başlayacak.

LIVERPOOL AVANTAJLI VE MORALLİ

Anfield Road’da Manchester City’e karşı aldığı 3-0’lık galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Liverpool, rövanşta avantajını korumak istiyor.

Hafta sonunda ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Manchester United’a 3-2 yenilen ve lig şampiyonluğu kutlamalarını erteleyen City’de ise moraller bozuk. Pep Guardiola’nın öğrencileri bu sezon ilk kez özgüven sorunu yaşıyor ve bu da Liverpool karşısındaki şanslarını azaltıyor.

Liverpool’da cumartesi günü oynanan ve 0-0 sonuçlanan Everton derbisinde sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Muhammed Salah’ın Etihad Stadı’nda ilk 11’deki yerini alması bekleniyor. Salah bu yıl takımı adına 38 gole imzasını koydu.

City ile Liverpool bu yıl 3 kez karşı karşıya geldi. Sadio Mane’nin kırmızı kart gördüğü Etihad’daki ilk lig maçında City, sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Ligdeki rövanş maçını ise Liverpool 4-3 kazanmıştı.

City’nin turu geçmesi için yemeden 4 gol atması gerekiyor. Liverpool’un gol atması halinde ise Mavilere 5 gol gerekecek.

ROMA, BARÇA KARŞISINDA MUCİZE ARIYOR

Salı günü oynanacak diğer maçta AS Roma, Olimpiyat Stadı’nda Barcelona’yı ağırlıyor. Barça, ilk maçı Camp Nou’da 4-1 kazandı. Roma’ya tur için yemeden atacağı 3 gol ya da 4 farklı galibiyetler gerekiyor. Barcelona bu yıl ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde hiç yenilmedi.

Roma’da sakatlığı süren Cengiz Ünder, takımdaki yerini alamayacak.

İtalyan ekibi hafta sonunda Fiorentina’ya sahasında 2-0 kaybetti. Katalan temsilcisi ise Lionel Messi’nin hat trick yaptığı maçta Leganes’i 3-1’le geçti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 MAÇ DAHA VAR

Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer yarı finalistler çarşamba günü oynanacak Bayern Münih-Sevilla (2-1) ve Real Madrid-Juventus (3-0) maçları sonrası belirlenecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 11:45

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