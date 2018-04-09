Servis midibüsü şarampole yuvarlandı, 15 öğrenci yaralı
09 Nisan 2018 10:00
Adana Kozan'da ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis midibüsü şarampole yuvarlandı, 15 öğrenci yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 15 öğrenci, hafif yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Sırelif yolu üzerinde meydana geldi. Durmuşlu Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerini sabah okula götürmek için alan servis aracı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.
Kazada, serviste bulunan 15 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencileri ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Öğrenciler, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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