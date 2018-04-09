Ankara’da sosyal medya operasyonu: 2 EMEP, 6 FKF üyesi gözaltında

Ankara'da sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarında 2 Emek Partisi üyesi, 6 FKF üyesi gözaltına alındı.

Ankara güne ev baskını ve gözaltılarla başladı. Aralarında EMEP ve FKF üyelerinin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Yöneticisi Rüstem Kahraman ve Yenimahalle İlçe Yöneticisi Özlem Boyraz Özel, sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındı.

Aralarında Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) MYK üyesi Deniz Aydın'ın da bulunduğu 6 FKF üyesi de polis baskınıyla gözlatına alındı.

Gözaltıların gerekçesinin Afrin operasyonuna karşı yapılan sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 13 kişiden, biri Hatay'da olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 10:39

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