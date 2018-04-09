SANA: Suriye’de askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildi

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, "Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" diye duyurdu. Habere göre saldırıda, birden fazla kişi yaralandı ya da hayatını kaybetti.

Suriye televizyonu da, Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'daki cihatçılar hükümeti kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçlamış, ABD Başkanı Donald Trump "hayvan" ifadesini kullandığı Beşar Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

ABD, SURİYE'NİN İDDİASINI REDDETTİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye'de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu sözcülüğü ise AA muhabirine, bu konuda açıklama yapamayacaklarını belirtti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün ABD'nin ve diğer sekiz üye ülkenin talebiyle acil olarak toplanıyor.

"Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" nedeniyle Rusya'nın talebi sonucu yapılacak BMGK acil toplantısı ise öğle saatlerinde olacak.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi bir araya gelmeli ve ilk yardım müdahalesi yapanlara erişim talep etmeli, ne olduğuna dair bağımsız bir soruşturmayı desteklemeli ve bu gaddar eylemin sorumlularına hesap sormalı" demişti.

‘HAYVAN ESAD’

Twitter'dan bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Trump, "Suriye'de aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi akılsız bir KİMYASAL saldırıda öldü. Katliam bölgesi Suriye Ordusu tarafından kuşatıldı ve dünya oraya erişemiyor. Putin, Rusya ve İran Hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumludur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Doğu Guta'nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı, ancak en az 70 kişinin öldüğü iddia edildi.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ise bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söyledi.

Suriye resmi basını, "teröristleri" hükümet güçlerinin Doğu Guta'daki ilerleyişini durdurmak için kimyasal saldırı haberi uydurmakla suçladı. (HABER MERKEZİ)

Doğu Guta'da önce 'kimyasal katliam', sonra 'ateşkes' iddiası

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 09:57

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