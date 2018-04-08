‘Yasaklar sürdükçe değil 300, 3 koyunu bile besleyemeyiz’

Hükümetin '300 koyun' projesini gerçekçi bulmayan Vanlılar, 'Yayla yasakları sürdükçe değil 300, 3 koyunu bile besleyemeyiz' diyor.

Küçükbaş hayvan besiciliğinde Türkiye’nin en önemli kentleri arasında yer alan Van’da 112 mera ve yayla “Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi” gerekçesiyle kullanıma yasaklı. Mezopotamya Ajansından Mahmut Ruvanas haberine göre; Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yasaklardan kaynaklı hayvancılığı terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirerek, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ayrıntısını duyurmadığı “300 koyun” projesine tepki gösterdi.

‘HAYVANLARIMIZI NASIL BESLEYECEĞİZ?’

Çiftçi Mehmet Çaçur, Gürpınar’da bulunan yaylalara yasak olduğu için gidemediklerini belirterek, “Bu nedenle çok mağdur durumdayız. Hayvanlarımız elimizde kalmış ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yayla zamanı geldi fakat yaylaya çıkamayacağız. Bu yıl zaten az kar yağdı ve kuraklık var. Yaylalara da çıkamazsak hayvanlarımızı nasıl besleyeceğiz? Başka yapacağımız bir iş de yok. Çiftçiye; ‘300 koyun vereceğiz’ diyorlar. Önce yayla yasaklarını kaldırın başka bir şey istemiyoruz. Yayla yasaklarından dolayı biz kendi koyunlarımıza bakamıyoruz. Otlatacak mera ve yayla bulamıyoruz. Onların vereceği 300 koyuna ne yapacağız” diye konuştu.

‘HAYVANLARIMIZ KENT MERKEZİNDE ÖLÜYOR’

Mahmut Uğurli adlı besici de, Bahçesaray’da bulunan yaylalarının yasaklı olduğunu hatırlatarak, “Yaylalarımız çok güzel ama yasaklı olduğu için gidemiyoruz. Eskiden yaylamıza gider, çadırlarımızı kurar, hayvanlarımızı rahatlıkla otlatırdık ve aylarca orada kalırdık. Şimdi ise evden çıkamıyoruz ve hayvanlarımızı besleyemiyoruz. Hayvanlarımız kent merkezlerinde hastalanıp ölüyor. Su yok, mera yok, otlak yok” diye belirtti.

‘300 KOYUNA BİR SAAT BİLE BAKAMAM’

Çiftçi Ömer Yakut da, çocukluğundan bu yana hayvanların içinde olduğunu ifade ederek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Yaylaları yasaklıyorlar ama ‘koyun vereceğiz’ diyorlar. Bana 300 koyun verseler, yayla yasakları nedeniyle koyunlara 1 saat bile bakamam. O yüzden önce yayla yasaklarını kaldırsınlar, gerisini de sonra yapsınlar. Eğer bize imkanlar sunulsaydı ve yayla yasakları kaldırılsaydı, şimdi her birimizin on koyunu değil, yüzlerce koyunu olurdu. Ama yaylalar yasak olduğu için koyunlarımızı sattık ve hayvan almaya da korkuyoruz. Çünkü elimizde kalıyor ve besleyemiyoruz.”

‘KOYUN VERECEKSEN YASAKLARI DA KALDIR’

Yaylarının merkeze bağlı Keşiş Gölü civarında olduğunu aktaran Yusuf Aslan ise, şunları söyledi: “Piyasa da hayvan sayısı çok azaldı ve her geçen gün bu yasaklardan dolayı da azalmaya devam ediyor. Keşiş Gölü etrafında 14 köy var ve bu köyler hayvanlarını sürekli yaylalara götürüyorlar. Bu yıl yasaklar nedeniyle gidemeyeceğiz. Hayvanlarımızı yaylaya götürmeden beslememiz imkansız. 300 koyun değil 3 koyun bile verse besleyemeyiz. Ama yasaklar kalkarsa 300 değil, 600 koyun da verirse rahatlıkla besleriz. Yasaklar kalkarsa herkesin yararına olur. Hayvan sayısı artar, et ucuzlar ve ekonomiye katkı sağlar.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 23:49

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