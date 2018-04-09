8 kişiye mezar olan 'ölüm kuyuları' yeniden açılıyor: Önlem alınmalı

Şırnak'ta 8 madenciye mezar olduktan sonra kapatılan 'ölüm kuyuları' yeniden açılıyor. HDP'li İrmez ‘Maden ocakları önlem alınmadan açılmamalı’ diyor.

Şırnak’ta geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen göçükte 8 işçinin hayatını kaybetmesinden sonra kapatılan maden ocağında yeniden üretime geçmek için hazırlıklar başladı. Hayatını kaybeden Abdullah Kayaş’ın eşi Peyşan Kayaş adalet taleplerini vurgularken, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ise madenlerin Şırnak’ın gerçeği olduğunu vurgulayarak, önlemler alınmadan açılmaması gerektiğini ifade etti.

Şırnak’ın Toptepe köyünde 17 Ekim 2017 tarihinde maden ocağında yaşanan göçükte 8 işçi hayatını kaybetmişti. Yaşanan göçükten sonra kaçak olduğu iddia edilen maden ocağı üretime kapatılmıştı. Son bir haftadır ise yeniden üretime geçmek için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi.

MADENDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Maden ocağında çalışan ve adını vermek istemeyen bir kamyon şoförünün gazetemize yaptığı açıklamada bir hafta önce maden ocağında çalışmaya başladığını şuan için temizlik çalışmalarını yaptıklarını belirtti. Ocakta bir belirsizliğin olduğunu söyleyen kamyon şoförü, “Tek bildiğimiz madenin yeniden açılacak olması bu yönde hazırlıklar yapılıyor. Şuan yeniden üretime geçmesi için hazırlıklar yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde burada yeniden kömür çıkarılacak” diye konuştu. Çalışma koşullarını sorduğumuz kamyon şoförü, bir haftadır işe başladıklarını işsizlik nedeniyle ne kadar maaş aldıklarını bile sormadan işe başladıkları cevabını verdi.

‘HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ MADENİ AÇACAKLAR’

17 Ekim’de yaşanan göçükte kocası Abdullah Kayaş’ı kaybeden Peyşan Kayaş yaşanan göçüğün ardından hiçbir şekilde iş verenlerin yanlarında bulunmadığını belirterek, “Şimdi hiçbir şey olmamış gibi bu madeni tekrardan açacaklar bizim tek bir isteğimiz var. Adaletin yerini bulmasıdır” dedi.

ŞIRNAKLILARIN TEK GEÇİM KAYNAĞI

Madenlerin Şırnak’ın bir gerçeği ve tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayan HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez de, madenlerin önlem alınmadan açılacak olmasına tepki gösterdi. İrmez ‘Şırnak’ta halkın büyük çoğunluğun tek geçim kaynağı madenlerdir halkın bundan başka geçim kaynağı olmadığı için mecburi bir şekilde bu madenlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenlerle madenlerin kapatılmasını istemiyoruz ancak gerekli önlemler alınması gerekiyor’ dedi.

DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR ÖNLEM ALMADAN AÇMIŞLAR

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez

Madenlerin bulunduğu birçok alanın kamu arazisi olduğunu belirten İrmez, devletin taşeron firmalarla kömür çıkardığını söyledi. Her sene onlarca işçinin madenlerde hayatını kaybettiğini hatırlatan İrmez, “Her yaşanan ölümlü kazanın ardından madenlerin kapatılması gündeme geliyor ve belli bir süre madenler kapatılıyor. Ancak daha sonra herhangi bir önlem alınmadan yeniden açıyorlar. Bu şekilde devam ederse ölümlerin önüne geçemezler’ diye konuştu. Halkın madenlerin yeniden açılması ve işsizliğin ortadan kaldırılması için birçok kez kendilerine başvurduğunu ifade eden İrmez, “Şırnak’ta sanayi zaten yok hayvancılık ve tarım ise bitirildi. Halkın tek geçim kaynağı madenlerdir. Bu nedenle açılmasını istiyorlar. Ama şuan ki koşullarda açılmaması gerekli. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alındıktan sonra açılsın” dedi.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'a bağlı Toptepe köyü mevkiinde 17 Ekim 2017 tarihinde 1 No’lu maden ocağında meydana gelen göçükte 8 işçi hayatını kaybetmişti. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı olayın hemen ardından yaptığı açıklamada madene ruhsat verilmemesine rağmen kaçak olarak işletildiğini iddia etmişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan belgelerde maden ocağının kaçak olmadığı ve uzmanların yaptığı incelemede madende güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ortaya çıkmıştı. Şırnak’ta ‘ölüm kuyuları’na dönen maden ocaklarından son 4 yılda onlarca işçi can verdi.(Şırnak/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 23:34

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