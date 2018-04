HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Kürtler birliğini oluşturmalı

Erbil'de temaslarını sürdüren Pervin Buldan, 'Kürtler arasında bir an önce birliğin sağlanıp, ulusal kongrenin toplanması gerekir' dedi.

Erbil'de temaslarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, savaş, baskı ve zulme karşı Kürtlerin birliğinin şart olduğun belirterek, “Kürtler arasında bir an önce birliğin sağlanıp, ulusal kongrenin toplanması gerekir” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki milletvekilleri, Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki temaslarını sürdürüyor. HDP heyeti, sabah saatlerinde ilk olarak Kürdistan Komünist Partisi’ni (Hizbî Şuî) ziyaret etti. Pervin Buldan, Feleknas Uca, Osman Baydemir, Berdan Öztürk, Dilek Öcalan, İmam Taşçıer ve MYK üyesi Zeynep Boğa’dan oluşan heyet, Kürdistan Komünist Parti Genel Sekreteri Kawa Mahmut ve siyasetçiler karşıladı.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi veren Pervin Buldan şunları söyledi:

“Görüşmelerimizde çok olumlu izlenimler aldık. Kürtler arasında bir an önce birlik ve beraberliğin sağlanıp, ulusal kongrenin toplanması gerekir. Görüşmemizde Kürt halkının birliği için ‘Çok geç kaldık’ denildi. Kürt halkı için birliğin ne kadar önemli olduğun ortaya koyuyor. Bu süreçte Kürt halkı üzerinde uygulanan zulümler, baskılar, katliamlardan kaynaklı bir an önce birliğimizi oluşturmalıyız. Kerkük ile başlayan ve Afrin ile devam eden ve bundan sonra da devam edilmesi öngörülen bu savaş politikalarından vazgeçilmesi gerekir. HDP olarak her yerde barışı, özgürlüğü savunduk. Bundan sonraki çalışmalarımı da barışa, özgürlüğe hizmet edeceğini söyleyebiliriz. Savaşla, baskıyla, zulümle olası kazanımların yok edilmesine karşı da Kürt halkı artık birliğini sağlamalı. Kürt halkı için bu süreçte birlik çok önemlidir.”

Türkiye’de yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı sorulması üzerine Buldan, yeni bir sürecin başlaması gerektiğini belirtti. Çözüm sürecini bitirilmesinin ardından PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilişkilerin kesildiği ve tecrit altında olduğunu hatırlatan Buldan, Ortadoğu ve Türkiye’nin barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, “Müzakere ile sorunların çözümü mümkündür” dedi.

DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk “Ulusal birlik çalışmalarımız çok önemlidir. Bu görev ve sorumluluk bize düşüyor. Biz de bu çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

‘ORTAK BİR AĞ OLUŞTURMALIYIZ’

Kawa Mahmud ise, Türkiye’de Kürtlerin çok zor şartlar altında olduğunu belirterek, “Türk devleti binlerce HDP’liyi cezaevlerine attı. Kürt partileri olarak, HDP’ye destek olmamız gerekir. Kürt partileri olarak ulusal birlik için ortak bir ağ oluşturmalıyız. Adımlar atılıyor ama daha fazla konuşup, çözüm geliştirmemiz gerekir. Başûr, Bakur, Rojava, Rojhilat birdir. Kürt halkı olarak bu temelde birlik olmalıyız” dedi. HDP heyetinin bugün de Süleymaniye kentine geçerek, burada YNK ve Goran Hareketi yetkilileriyle görüşecek. (HABER MERKEZİ)

