Borçlu olan olmayan herkesin elektriğini kesmişler

CHP Milletvekili Tacettin Bayır, 'Mardin'de borcu olan çiftçiyle birlikte, borcu olmayanların da elektriğini kesmişler. Bu nasıl adalet?' diye sordu.

Mardin’de yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili geçtiğimiz hafta Kızıltepe’de mağdur çiftçilerle görüşen CHP’li heyette yer alan, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Borcu olan çiftçiyle birlikte, borcu olmayanların da elektriğini kesmişler. Bu nasıl adalet, bu nasıl bir anlayış? Bu durum tek kelimeyle akıl tutulmasıdır” dedi.

Mardin’e gerçekleştirdikleri incelemelerde çiftçinin sulama için kullandığı elektriğin kesildiğini gördüklerini belirten Bayır şu bilgileri verdi: ‘‘Mardin’de üreten köylü geçimini sağlamak için buğday, mercimek ekmiş. Ama elektrik dağıtım şirketi, borcu olan çiftçiyle birlikte borcu olmayanların da elektriğini keserek, tarlanın sulanmasına engel olmuş ve doğal olarak bir mağduriyet oluşmuş”.

HDP’YE OY VERME CEZASI MI?

Bir vatandaşın kendisine, elektrik kesintilerinin siyasi yönüne işaret ettiğini dile getiren Bayır şunları söyledi: “Burası HDP’ye oy veren bir bölge. Daha önce Tedaş döneminde oy avcılığı için elektrik dağıtım şirketi yetkilileri kaçak elektrik bağlantısını, rüşvet karşılığı bağlamış. İktidar partisine oy verirseniz elektriğinizi kesmeyiz demişler. Bizde oy vermediğimiz için cezalandırılıyoruz. ‘Yani vermezsen oyu AKP’ye keserim elektriği, sulayamazsın tarlayı’ demişler.”

FATURALAR TUTARSIZ!

Benzer elektik kullanan çiftçilere birbirlerinden çok daha farklı faturaların geldiğini kaydeden Bayır, “Arada uçurum var. Gördük bu faturaları. Neye göre bu faturaları kesmişler bilmiyorum. Denetim yok, kontrol desen hiç yok. Çiftçiler yetkililere fatura farkı ile ilgili durumu sorduklarında, yetkililer sorumlu olarak farklı kişileri göstermişler. Bu insanlar, ülkeyi mi terk etsin?” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 19:55

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