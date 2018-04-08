Tarımdaki büyüme rakamı gerçeği yansıtmıyor

TÜİK, tarım katma değerinin yüzde 4.7 büyüdüğünü açıkladı. CHP'li Orhan Sarıbal 'Büyüyen tarım değil, yandaş ithalat lobileri' diyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılında tarım katma değerinin 2016’ya göre yüzde 4.7 büyüdüğünü açıkladı. Ziraat mühendisi kökenli CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’dan itiraz geldi: “Çiftçi sayısı azalıyor, tarım toprakları küçülüyor, üretim yerinde sayıyor, ithalat rekorlar kırılıyor, ama tarım büyüyor. İşin doğrusu büyüyen tarım değil, yandaş ithalat lobileri ve ulus ötesi tarım şirketleridir.”

Tarımda kullanılan mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik gibi ana girdilerin ithalata bağımlı olması üretimi döviz fiyatlarına bağlamış durumda! Böyle bir bağımlılık ilişkisinde, Tarım Bakanlığının, “2017 yılında tarımsal gayrisafi hasıla yüzde 16.9 artışla 188.6 milyar lira olarak gerçekleşti” diyerek övünmesi tartışma yarattı. Sarıbal, 2012 yılında 68 milyar dolar olan tarım katma değerinin, 2017 yılında yüzde 24 gerileyerek 52 milyar dolara düştüğüne dikkat çekti.

2012 yılında 4 bin 57 dolar olan kişi başına tarım katma değerinin 2017 yılında 3 bin 319 dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizen Sarıbal söz konusu erime karşısında şu soruyu yöneltti: “Sen tarım katma değerini cari fiyatlarla ifade et, nasıl olsa tarımın büyüdüğüne inanan birileri çıkar. Peki, doların yeşiline ne olacak?”

Tarım sektörü 2017 yılında dolar bazında yüzde 24 geriledi. Hükümetin savunduğu tarımdaki büyüme rakamları oldukça tartışmalı.

AKP’Lİ YILLARDA ERİDİ

2002 yılında tarımın GSYH içindeki payı yüzde 10.3’ken aradan geçen AKP iktidarı döneminde yüzde 6,1’e düştüğünü hatırlatan Sarıbal, eğer 2002’deki pay geçerli olsaydı, 2017’de tarımsal gayrisafi hasıla 188,6 değil 301.5 milyar lira olacağını vurguladı.

2003 yılında 2.7 milyon olan kayıtlı çiftçi sayısı 2016 yılında 600 bin azalarak 2.1 milyon kişiye; 2002 yılında 26.6 milyon hektar olan tarım arazileri ise 23.4 milyon hektara düştügünü söyleyen Sarıbal, “Yani AKP’nin iktidarda olduğu 2002-2017 yılları arasında 3,2 milyon hektar arazi tarım dışı kalmıştır. Bu dönemde tarımda kullanılan araziler yüzde 13 oranında azalmıştır” dedi.

AKP döneminde tarım ürünlerinin büyük çoğunluğunda üretim artışı olmadığını kaydeden Sarıbal şu bilgileri paylaştı: “Örneğin 2002 yılında kişi başına buğday üretimi 294 kilo iken, 2017 yılında kişi başına buğday üretimi 266 kilodur. Bu dönemde kişi başına nohut üretimi 10 kilodan 6 kiloya, kuru fasulye üretimi 4 kilodan 3 kiloya, kırmızı mercimek üretimi 8 kilodan 5 kiloya düşmüştür”.

AKP ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMİYOR

AKP çiftçinin değil şirketlerin çıkarlarını kollayan politikalar uyguladığını, üretim yerine ithalatı desteklediğini ifade eden Orhan Sarıbal şu tespiti yaptı: “Türkiye çiftçinin kullandığı mazot, gübre, tohum gibi girdiler bakımından dışa bağımlı olup, fiyatları fahiş şekilde artmaktadır. Buna karşılık çiftçi yeterince desteklenmemekte ve ürün alım fiyatları düşük tutulmaktadır. Üretimi sürdürme imkânı kalmayan çiftçiye bu durumda tarımı ve toprağını terk etmekten başka çare kalmamaktadır”. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 18:51

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