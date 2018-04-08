Kültürpark Halk Çalıştayı düzenlenecek

Kültürpark Platformu, 26 Mayıs'ta düzenleyeceği çalıştayla Kültürpark'ın geleceğine dair önerileri toplayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin ardından kurulan Kültürpark Platformu'nun bileşenleri bugün düzenledikleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Kültürpark içerisindeki Golf Cafe'de gerçekleşen etkinlikte 26 Mayıs'ta düzenlenecek Kültürpark çalıştayıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Platform, Kültürpark'la ilgili çalıştay düzenleyeceğini açıkladı. Herkese açık olacak çalıştayda Kültürpark'ın geleceğine ilişkin görüşler toplanacak ve çalıştay sonunda hazırlanan öneriler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak. 26 Mayıs'ta yapılması planlanan çalıştay için Kültürpark içerisinde yer arayışları sürüyor. Yer bulunamazsa TMMOB'a ait odaların birinin salonlarında gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çalıştaya hazırlık için bir anket çalışması da başladı. Ankette, 'Kültürpark denilince akla gelen şeyler', 'Kültürpark'a hangi amaçla gelindiği', 'Kültürpark'ta en sevilen yerler', 'Kültürpark içerisindeki rahatsızlık veren durumlar', 'Kültpark'ta eksikliği hissedilen konular' ve Kültürpark'ta değiştirilmesi istenen şeyler' soruları bulunuyor.

'HALKIN TALEPLERİNİN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİK'

Etkinlikte açıklama yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Büyükşehir Belediyesi projeyi açıkladığından beri taleplerini dile getirdiklerini belirterek "Kültürpark'ın park işlevini koruması ve betona teslim edilmemesini istedik. Taleplerimizi de daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalıştay düzenleme kararı aldık. Bir yürütücü komite belirlendi ve çalışmalar başlandı. Anket de bu çalıştay için veri oluşturacak. Anketi İzmir'in birçok yerine ulaştırmayı planlıyoruz. İzmirliler bu çalıştayda Kültürpark'a dair sözünü söyleyecek" dedi.

Öte yandan her ayın çeşitli günlerinde Kültürpark içindeki etkinlikler de devam edecek. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 15:18

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