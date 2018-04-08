Gazeteci Ömer Ödemiş gözaltına alındı

ABC gazetesi ve TELE 1 Televizyonu Ortadoğu temsilcisi Ömer Ödemiş, Hatay’da gözaltına gözaltına alındı.

ABC gazetesi ve TELE 1 Televizyonu Ortadoğu temsilsici Ömer Ödemiş Ankara Cunhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dün gece Hatay'da gözaltına alındı

"PKK/KCK propagandası yapmak suçlamasıyla" gözaltına alınan Ödemiş, sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Ödemiş'in Ankara Yenimahalle'de bulunan evinde de Terörle Mücadele Ekipleri tarafından aramaya yapıldı. Arama sırasında evde bulunan bazı döküman, bilgisayar, hard disk, flaş bellek ve kitaplara da el konuldu. Ayrıca Ömer Ödemiş, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 14:30

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